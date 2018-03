Mediaset | le novità 2018 | al via il canale Venti e acquistata Focus tv

Serie tv Mediaset : tutte le novità di febbraio : Il mese di febbraio si fa particolarmente ghiotto per gli amanti della Serie tv e Mediaset dà il suo contributo, con una programmazione ricca anche su questo fronte. A fare la parte del leone sarà poi, come di consueto, Premium tra ritorni attesi e novità assolute. Il 5 febbraio, per esempio, tornerà (su Stories) Suits con la sua settima stagione, l’ultima con la futura sposa reale Meghan Markle nel cast. Lo stesso giorno partirà la sesta ...

FORMULA 1 A SKY - CHAMPIONS LEAGUE IN CHIARO ALLA RAI/ Le novità in tv per lo sport del 2018 : e Mediaset? : CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: torna in CHIARO sulla Rai, accordo ufficiale con Sky per una partita al mercoledì con una squadra italiana in campo. Tutti gli altri accordi per lo sport in tv(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 17:29:00 GMT)

Telecom sotto la lente per attesa novità piano e trattative con Mediaset : Telecom Italia sotto la lente, mentre il mercato si interroga sulla strategia del gruppo alle prese con il nuovo piano industriale che verrà svelato a inizio marzo, le trattative con il governo per la gestione della golden power e l'attesa per un eventuale accordo con Mediaset sul fronte dei contenuti, mentre tra l'altro si avvicina la scadenza del 22 gennaio entro la quale dovranno essere presentate le offerte per i diritti tv sulla ...