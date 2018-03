JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ La coppia si è presa una pausa | lei è ricaduta in

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ IN CRISI?/ Il cantante vuole dimostrare alla famiglia di lei di essere cambiato : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono in CRISI? Le voci si fanno insistenti e riconducono ancora una volta ai rapporti tra il cantante e la famiglia di lei.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:43:00 GMT)

JUSTIN BIEBER e Selena Gomez : il motivo della pausa non è quello che si pensava : La settimana scorsa, era arrivata la notizia secondo cui i Jelena si sono presi una pausa dalla relazione. Nonostante li hai recentemente visti baciarsi e coccolarsi durante il viaggio in Giamaica, Justin Bieber e Selena Gomez hanno deciso di passare del tempo separati e c’è chi ha inizialmente pensato che sotto ci fosse lo zampino di Mandy, la mamma di Sel. [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Non è così, secondo ...

Selena Gomez e JUSTIN BIEBER di nuovo «in pausa» - ma la mamma non c’entra : Ennesimo capitolo nella love story/soap-opera tra Selena Gomez e Justin Bieber. I cantanti, (di nuovo) vicini dallo scorso autunno, hanno deciso di prendersi (di nuovo) una pausa. Ma attenzione: mamma Mandy Teefey non c’entrerebbe nulla. La madre di Selena nonostante non abbia mai approvato il ritorno di fiamma tra la figlia e l’ex fidanzato, assicura di non essersi messa in mezzo. «Non sono in pausa per colpa della madre di lei, ...

JUSTIN BIEBER/ Dal carattere al look : ecco i cambiamenti dell'artista canadese - foto : JUSTIN BIEBER è cambiato: non è solo il comportamento ad essere molto diverso, ma anche un look decisamente nuovo, in stile anni 80. Il merito è di Selena Gomez?(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 05:24:00 GMT)

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ / Il singolo 'Sorry' certificato sei volte Disco di Platino in Italia : Novità in arrivo per JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ: la coppia si prepara ad un periodo particolarmente intenso con il lancio del nuovo singolo e diversi impegni promozionali.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 06:37:00 GMT)

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ La coppia alla ricerca di una casa sulla spiaggia a Malibù : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono felici e innamorati e pensano di comprare casa insieme: il posto ideale che la coppia sta cercando è Malibù, ancora meglio se in riva alla spiaggia.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 03:15:00 GMT)

Condannato il ragazzo che tentò di sabotare il concerto di JUSTIN BIEBER a Cardiff : organizzò un attentato terroristico : Condannato il ragazzo che tentò di sabotare il concerto di Justin Bieber a Cardiff. Lo scorso 30 giugno, il diciassettenne Lloyd Gunton aveva provato ad organizzare un attentato terroristico al concerto della popstar al Millennium Stadium di Cardiff, in Galles. L'evento si tenne soltanto un mese dopo l'attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande, dove morirono 22 persone tra cui anche una bambina di 8 anni. Arriva oggi la sentenza ...

JUSTIN BIEBER e Selena Gomez di nuovo insieme ufficialmente : La conferma che tutti aspettavano è finalmente arrivata: Justin Bieber, 24, e Selena Gomez, 25, sono tornati “ufficialmente” insieme. Sono mesi che Bieber innamorato sta aspettando che Selena formalizzi il rapporto. Bene, la cantante ha deciso di fare il grande passo. https://www.instagram.com/p/Bfy8bGMAMs5/?hl=it&taken-by=SelenaGomez Spensierata come non lo era da molto (molto) tempo con in mano una polaroid (che la ritrae mentre bacia ...

Selena Gomez e JUSTIN BIEBER : la cantante ha pubblicato gli auguri più dolci per il fidanzato : Ieri, primo marzo, Justin Bieber ha compiuto 24 anni e Selena Gomez ha postato un dolcissimo tributo su Instagram! La cantante ha pubblicato una foto in cui sorride tenendo sulla fronte una Polaroid di Juss. Nella didascalia ha scritto: “1 marzo 1994, è nato qualcuno che conosco e che è super cool. Boom“. March 1, 1994 someone I know that happens to be super cool was born. Boom. A post shared by Selena Gomez (@SelenaGomez) ...