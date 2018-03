Stephen Hawking ci lascia nel Giorno del Pi Greco | ecco cosa voleva sulla sua lapide

Le frasi di Stephen Hawking dalla 'vita tragica ma divertente' a 'l illusione della conoscenza' : Hawking era noto per le osservazioni filosofiche, non solo sulla scienza ma anche sulla vita. Ecco alcune delle sue frasi e affermazioni più celebri LEGGI L'ARTICOLO / IL RITRATTO L'EREDE DI EINSTEIN ...

Stephen Hawking - gli scatti di una vita straordinaria : Una vita di scoperte, conquiste, successi e battaglie. Noi di Wired vogliamo rendere omaggio al grande astrofisico Stephen Hawking ricordando, con questi scatti , alcuni episodi della sua lunga e brillante permanenza su questa Terra. Chi lo ha conosciuto racconta della spiccata propensione fin dall'infanzia per le materie scientifiche, della predilezione per la matematica di quello che sarebbe stato uno dei più noti cosmologi

Dai Pink Floyd ai Simpson - passando per The Big Bang Theory : Stephen Hawking - icona pop della scienza moderna

Morte Stephen Hawking - quando il professore a Cambridge ci avvertiva sugli alieni : 'Ci tratterebbero come Cristoforo Colombo trattò gli ... : "Avrebbero per noi lo stesso interesse che noi abbiamo per i batteri, e se ci andasse bene ci tratterebbero come Cristoforo Colombo trattò gli indigeni che incontrò nel nuovo mondo"