: *** #NEWS *** Cessione di droga e ricatto agli arresti 2 minori di origine albanese - L'Aquila - Nella mattinata di… - abruzzo24ore : *** #NEWS *** Cessione di droga e ricatto agli arresti 2 minori di origine albanese - L'Aquila - Nella mattinata di… - LuisaPozzoni : RT @TargatoCN: Caraglio: educatore delle scuole medie accusato di abusi sessuali su ragazzine e di cessione di droga a minorenni https://t.… - TargatoCN : Caraglio: educatore delle scuole medie accusato di abusi sessuali su ragazzine e di cessione di droga a minorenni -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L'Aquila - Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Mobile, sezione contrasto al crimine diffuso, ha arrestato, d’intesa con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale deidi L’Aquila, dott. Roberto POLELLA, due diciasettenni di nazionalità, autori di un’estorsione ai danni di un loro coetaneo, ed uno di essi anche per detenzione di sostanza stupefacente. Le indagini sono state avviate a seguito della segnalazione fatta dalla madre della vittima, fortemente preoccupata per ciò che stava accadendo al figlio. In particolare, la donna, accortasi di un insolito nervosismo e dei repentini cambiamenti di umore del proprio figlio, ha ritenuto opportuno controllare il telefono del ragazzo per comprendere cosa vi fosse all’di tale inquietudine. Dalla visione della messaggistica su WhatsApp, si è resa conto che il figlio aveva ricevuto ...