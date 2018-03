Pensioni e giovani | è allarme Rischio povertà per 5 | 7 milioni nel 2050

Pensioni - giovani rischiano povertà : 13.25 L'occupazione è in aumento, anche tra gli under 35, ma i giovani che stanno entrando in questi anni nel mondo del lavoro rischiano di andare in povertà quando andranno in pensione. Secondo un focus Censis Confcooperative sono 5,7 milioni i lavoratori che potrebbero alimentare le fila dei poveri in Italia entro il 2050, se la tendenza del mercato del lavoro non sarà invertita.In gioco il futuro dei giovani:"Una bomba sociale da ...

Elezioni - chi pensa ai giovani? I programmi elettorali su scuola - Pensioni e assunzioni : Oltre 500mila giovani il prossimo 4 marzo parteciperanno per la prima volta alle Elezioni politiche e l'agenzia Dire ha ...

Pensioni - il piano di Renzi : Ape estesa e garanzia giovani - le novità Video : Un impegno certo che si è assunto in campagna elettorale il candidato premier del Pd, #Matteo Renzi, è quello di non abolire la riforma #Pensioni targata Fornero. In diverse dichiarazioni alla stampa il leader dem ha parlato invece del suo impegno per l’introduzione di nuovi elementi di flessibilita' in uscita verso la pensione anticipata in modo da favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro [Video]. Ma vediamo quali sono i punti del ...

A Davos la Lagarde parla di giovani - in Italia la politica di Pensioni : Roma. "Che cosa succede a un sogno rimandato?". La domanda, presa in prestito dallo scrittore americano Langston Hughes, è stata posta dal palcoscenico di Davos da Christine Lagarde. Il sogno è quello ...

Pensioni - Bersani : correggere Fornero e pensare al lavoro per giovani - le novità Video : Oltre che il Partito democratico di Matteo Renzi anche Liberi e Uguali di Pietro Grasso si dice sostanzialmente contrario all'abolizione della riforma #Pensioni della Fornero proposta nel programma elettorale dalla coalizione di centrodestra rappresentata da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni e dal Movimento 5 stelle guidato dal candidato premier Luigi Di Maio [Video]. Chi sostiene di volerla abolire completamente fa ridere, ha ...

Riforma Pensioni - Meloni : cancellare la Fornero ma non a spese dei giovani Video : Le proposte sulla Riforma #Pensioni tengono banco in campagna elettorale e agitano la discussione interna nel centrodestra con diverse prese di posizione di #Matteo Salvini, #giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Tre leader della stessa coalizione, allargata nell'uninominale per le politiche di marzo 2018 alla cosiddetta quarta gamba composta dall'Udc di Lorenzo Cesa e da altri cespugli centristi, tre diverse posizioni sulla legge ...