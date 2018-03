Torino è sotto choc. Uccide la madre di 101 anni e si suicida : era malato di cancro : Il dramma in mattinata a Rivoli. Il settantasettenne ha lasciato una lettera in cui spiega le ragioni del suo gesto e chiede scusa. Da poco aveva scoperto di avere un tumore al pancreas.Continua a leggere

Maltempo - neve su Torino : traffico momentaneamente sotto controllo : Una fitta nevicata sta imbiancando Torino da questa mattina. La temperatura di zero gradi. Finora il comando della polizia municipale non ha ricevuto segnalazioni relative a particolari situazioni di disagio per il traffico nemmeno nelle zone collinari, che sono perlustrate da un paio di pattuglie. I mezzi spargisale dell’Amiat sono al lavoro. L'articolo Maltempo, neve su Torino: traffico momentaneamente sotto controllo sembra essere il ...

Torino - sotto inchiesta l'insegnante che offese i poliziotti : Cresce la polemica politica sull'insegnante elementare che giovedì scorso ha insultato le forze dell'ordine durante il corteo antifascista organizzato per protesta contro un'iniziativa elettorale di ...

Torino - insulti razzisti in classe : professore sotto accusa : insulti razzisti in classe. Un professore di educazione tecnica avrebbe più volte apostrofato i suoi allievi con termini e frasi inequivocabili (in un caso avrebbe detto "cinese di m...", nell'...

Torino - Mazzarri : 'Abbiamo messo sotto la Samp. Belotti? Somiglia a Cavani' : GENOVA - ' Ci sono le immagini, eravamo già in dieci e mi sono arrabbiato perché De Silvestri aveva preso una botta in testa, stava sanguinando e in questi casi bisogna fermare il gioco. La palla è ...

Torino - donna resta incastrata sotto il divano per recuperare il cellulare : arrivano i Pompieri - Ultime Notizie Flash : Torino Ultime Notizie 23 gennaio 2018: una donna resta incastrata nel divano mentre cerca di riprendere il suo cellulare. I familiari devono chiamare i vigili del fuoco per aiutarla

Pm10 sotto soglia - ma Torino blocca diesel euro 4 anche giovedì 4 gennaio : autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; r. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; s. autocappella; t. auto attrezzate per irrorare i campi; u. autosaldatrici; v. auto con installazioni ...

Torino - liquidata la Fondazione per il Libro. Rossotto commissario : Torino, 28 dic. (askanews) Fondazione per il Libro di Torino liquidata e nominato l'avvocato Riccardo Rossotto, come commissario per la liquidazione. Lo ha deciso l'assemblea straordinaria dei soci ...