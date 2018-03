Luigi Di Maio | rimborsopoli M5S solo una sceneggiata

Luigi Di Maio - la grana del M5s : i nove espulsi sono già sul mercato : Una sfilata di paradossi viventi al potere. Andrea Cecconi da Pesaro era tornato dall' autoesilio messicano soffocato dai sensi di colpa, ma coperto dai voti , emblema della forza delle idee, anche se ...

Luigi Di Maio : il Sud inonda i CAF per il reddito di cittadinanza : A pochi giorni dalle avvenute elezioni politiche, sembra che non si parli d'altro. Nelle ultime ore, è spopolata online la notizia che vede gli elettori del 'Movimento 5 Stelle' inondare i 'CAF' di domande e richieste inerenti al presunto modulo, che servirebbe per inoltrare la propria richiesta di ricevere il sussidio più chiacchierato del momento. Di Maio: il reddito di cittadinanza potrebbe costare 17 miliardi al nostro Paese Lo scorso 4 ...

Luigi Di Maio - al sud la gente chiama i Comuni per avere il modulo per il reddito di cittadinanza : In coda o al telefono coi Caf , centri assistenza fiscale, per avere il reddito di cittadinanza promesso da Luigi Di Maio e soci: succede a Giovinazzo, in provincia di Bari, secondo quanto riporta il ...

Luigi Di Maio al Quirinale per l'8 marzo. Conteso a Mattarella il primato dei selfie - il gelo con Maria Elena Boschi : Al Quirinale si celebra l'8 marzo, festa delle donne. E di Luigi Di Maio. Il cerimoniale gli recapita l'invito in quanto vicepresidente della Camera, lui accetta di buon grado. È l'unico leader di partito insieme a Pietro Grasso, presidente del Senato, a sedersi ufficialmente davanti a Sergio Mattarella prima delle consultazioni per la formazione del governo. Ed è un tripudio. La caccia ai selfie non gli dà tregua. Si ...

Matteo Salvini - così fregherà Luigi Di Maio : lui da Mattarella... : Luigi Di Maio ha fatto sapere subito dopo il risultato elettorale che lui, l'incarico esplorativo, mai e poi mai lo accetterà da Sergio Mattarella . Incarico pieno o nulla. La paura di bruciarsi, ...

Luigi Di Maio - il terrore delle talpe nel M5s : i nomi dei 'traditori' che potrebbero farlo fuori : Il M5s e Luigi Di Maio hanno un incubo: quello degli infiltrati. Già, perché proprio come nel 2013, in virtù del successo inatteso al voto, tra i pentastellati sono arrivati in Parlamento anche ...

Beppe Grillo - rottura con Luigi Di Maio sul governo : Dagospia - M5s verso il suicidio : La strategia di Luigi Di Maio , ora, è chiara: vuole formare un governo a tutti i costi, così come da richiesta del vero leader del M5s, Davide Casaleggio . I segnali sono inequivocabili, le parole di ...

Matteo Salvini vs Luigi Di Maio : look a confronto : Gli abiti parlano di noi. A volte addirittura per noi. Sarà proprio sempre vero? Nonostante noi siamo convinti di sì, che l’abito faccia davvero il monaco, questa volta vogliamo persuaderci dell’esatto contrario, ovvero del fatto che i vestiti, in fondo in fondo, non rivelino troppo di noi, di quello che siamo, dei nostri valori, della nostra sensibilità, della nostra essenza più autentica e profonda. Che siano, insomma, pura e ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il documento che spinge per l'alleanza : tutti i loro punti in comune : Se ci sono molti pregiudizi all'interno dei popolo pentastellato su una possibile alleanza tra il Movimento guidato da Luigi Di Maio e il Pd, sulla Lega le posizioni sono ben diverse.

Luigi Di Maio scorpora Matteo Salvini : “stanno a oltre 15 punti da noi” : Luigi Di Maio punta a fare il premier e prova a riscrivere anche la matematica. Parlando infatti dal palco di Pomigliano

Luigi Di Maio pronto a rifiutare il mandato di Sergio Mattarella se non pieno : Vedere Bersani nel 2013, che di fatto pose fine alla sua carriera politica con quella disperata 'corte' ai 5 Stelle che poi lo mandarono in bianco. Per questo, secondo Verderami, se questo fosse il ...

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio : “Inevitabilmente proiettati al governo. Pronti al dialogo ma dovete venire a parlare con noi” : Il Movimento 5 Stelle ha scelto di festeggiare il successo ottenuto alle urne a Pomigliano d’Arco, la città del leader Luigi Di Maio, che dal palco ha ringraziato gli elettori, sottolineando che “non siamo una forza territoriale, siamo inevitabilmente proiettati al governo di questo Paese, non come altri che sono forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi”. Il riferimento alla Lega è chiaro e, nel suo ...

Luigi Di Maio a Pomigliano attacca la Lega : "Tutti i partiti parlino con noi o la legislatura non parte" : Duro attacco di Luigi Di Maio alla Lega dal palco di Pomigliano d'Arco, dove il leader 5 Stelle festeggia l'exploit del Movimento alle elezioni. "Non siamo una forza territoriale, siamo inevitabilmente proiettati al governo di questo Paese, non come altri che sono forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi", ha detto Di Maio riferendosi al Carroccio."Ci sono da eleggere i presidenti delle Camere, noi siamo pronti al dialogo ...