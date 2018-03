Zic canta Tiziano Ferro ad Amici 2018 | il video in Alla mia età e l’incontro con Annalisa

optimaitalia

: Zic canta Tiziano Ferro ad #Amici17: il video in Alla mia età e l'incontro con Annalisa - OptiMagazine : Zic canta Tiziano Ferro ad #Amici17: il video in Alla mia età e l'incontro con Annalisa - BollaPatrizia1 : @realtimetvit Sicuramente come Zic quando canta e' come se prendessi un pugno nello stomaco ?????????? - Blue_Sky_19 : Zic senti, qui fuori c’è Marcuzzo che canta anche se non sa cantare. Quindi lasciale stare le critiche #amici17 -

(Di martedì 6 marzo 2018) Zicadnel corso di un incontro con la tutorScarrone.Ilnte si sta preparando in vista della nuova sfida a squadre che verrà disputata sabato 10 marzo in diretta alle 14.10 su Canale 5. Per lui in scaletta c'è anche un pezzo di, che sta preparando in questi giorni:mia età.Il concorrente didi Maria De Filippi si dice in parte deluso dalle critiche che gli sono state mosse e intenzionato più che mai a dare voce ai brani che lui stesso scrive, ma anche alle cover che gli vengono assegnate dcommissione del programma."Non la prendi bene all'inizio, è un po' una delusione a livello personale perché se non ho la faccia e la voce perre i miei pezzi mi rimane solo la scrittura ma non mi basta perché ho bisogno di raccontarle queste cose, le ho scritte apposta", spiega Zic adin un incontro ...