Flash su Pro Ficulle e Ciconia | orvietane più avanti in prima e seconda categoria

Wind prova a riconquistare gli ex clienti con le nuove All Inclusive Flash : Wind prova a tentare gli ex clienti con due nuove offerte e due conferme: si tratta di Wind All Inclusive Flash 10, All Inclusive Flash 12, All Inclusive Flash 30 Giga e Wind Smart 10 Easy 20. Si tratta di offerte riservate a coloro che riceveranno l'SMS informativo. L'articolo Wind prova a riconquistare gli ex clienti con le nuove All Inclusive Flash è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.