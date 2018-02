Usain Bolt fa impazzire i suoi tifosi | ' Ho firmato per una squadra di calcio'

Usain Bolt diventa calciatore : «Ho firmato per un club» : «Ho firmato per una squadra di calcio. Scoprirete con chi alle 8, ora di Londra, di martedì». Fosse un calciatore a scrivere un messaggio così ci sarebbe attesa, ma non più di tanto. In fondo il pallone è il suo mestiere. Invece il tweet viene da uno che ha usato piedi e gambe, ma in tutt’altro sport: Usain Bolt. https://twitter.com/UsainBolt/status/967821399430705152 A meno di un anno dall’addio all’atletica, l’uomo più veloce del mondo, ...

Usain Bolt coronerà il suo sogno? : Entrare nel mondo dei professionisti è già di per sé complicato, se hai già 31 è praticamente impossibile, ma non se ti chiami Usain Bolt. Sembra essere vicino alla sua realizzazione il sogno (mai nascosto) del campione giamaicano di scendere in campo con una squadra di calcio. Questa volta non si tratterebbe di illazioni ma di una possibilità concreta, come anche riportato da vari giornali. È previsto per marzo un provino con il Borussia ...

Usain Bolt giocherà a calcio col Borussia Dortmund : “Ho già parlato con lo United - voglio giocare al top. E la Champions League…” : Usain Bolt giocherà a calcio con una grande squadra europea. Finalmente il sogno dell’uomo più veloce del mondo si avvera: a marzo vestirà la casacca del Borussia Dortmund in torneo sponsorizzato dalla Puma, la casa che lo ha accompagnato durante tutta la sua monumentale carriera. il Fulmine, ritiratosi dall’atletica la scorsa estate dopo i Mondiali di Londra conclusi con l’infortunio in staffetta, è davvero molto motivato e ha ...

Usain Bolt pronto ad entrare nel calcio : a marzo provino con il Borussia Dortmund : A 31 anni non e’ ancora troppo tardi per provare a fare il calciatore professionista, specie se hai alle spalle, tra le altre cose, otto ori olimpici fra 100, 200 e 4X100. Usain Bolt, ritiratosi dall’atletica al termine degli scorsi Mondiali, non ha mai nascosto il desiderio di ‘riciclarsi’ nel suo secondo sport preferito e a marzo sosterra’ un provino al Borussia Dortmund organizzato dal suo sponsor, la Puma, ...

Atletica - il ritiro di Usain Bolt e la necessità di personaggi : serve un istrione alla Tamberi. Van Niekerk infortunato - Farah in strada : Non è facile… Tutti pensavano a Wayde Van Niekerk, Campione Olimpico e del Mondo sui 400m che a Londra ha sfiorato la doppietta coi 200m. Il sudafricano però si è infortunato giocando a rugby e ...