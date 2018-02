Padoan salva ancora Montepaschi ' Lo Stato la aiuterà per anni'

Padoan : 'Su banche operato bene - abbiamo salvato i risparmiatori' : 'Mps è una storia di successo, abbiamo rimesso la banca in carreggiata, sarà una banca importante per l'economia italiana e questo è stato fatto nella protezione massima dei risparmiatori e dei ...

Padoan candidato nel collegio di Siena. La proposta di Renzi per rivendicare il salvataggio delle banche nella città simbolo : "Ho proposto al ministro Pier Carlo Padoan di candidarsi in Toscana, nel collegio di Siena". Lo ha detto Matteo Renzi, segretario del Partito democratico, a Controradio. "Il Pd deve mostrarsi una squadra forte, autorevole, credibile" e il ministro Padoan "è stato un punto di riferimento in questi anni. Con lui abbiamo affrontato la questione delle grandi crisi bancarie in una dimensione molto innovativa" e abbiamo salvato "non le banche, ...

Pier Carlo Padoan - candidato nel collegio di Siena dopo il salvataggio di Mps : E se le cose non dovessero andare per il verso giusto, per l'ex ministro dell'Economia è pronto il paracadute: sarà candidato infatti anche nel listino proporzionale in Toscana, così per non farsi ...