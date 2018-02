L' imprenditrice e modella nera contro i migranti | ' Sono scimmioni parassiti'

Blastingnews

(Di sabato 24 febbraio 2018) Ha scatenato e sta scatenando dure polemiche il post pubblicato su Facebook dalladi colore Giada Sgarbossa. Ladi origine brasiliana ha duramente attaccato ie i profughi che arrivano sempre di più in Italia. Secondo la Sgarbossa, talidi origine africanain gran parte degli "" e approfittano della bontà e della tolleranza dei cittadini italiani per portare maggiore degrado e insicurezza nelle città. Laha affermato di essere stanca di questa situazione e il suo post è stato apprezzato e condiviso da diversi critici dell'attuale immigrazione. La: 'con gli italiani che criticano gli immigrati clandestini, ma non bisogna fare di tutta l'erba un fascio' Come riportato da un articolo pubblicato sull'edizione italiana sito web della testata giornalistica Huffington Post, la Sgarbossa ha ...