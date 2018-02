Bologna Sulle strade sale che scioglie il ghiaccio più velocemente

Previsioni meteo. Neve a Milano - Torino - Bologna - Firenze - Roma. E sulle coste : Conto alla rovescia: sta per irrompere il Burian. Venti gelidi su tutta Italia. Allerta della Protezione Civile. Paura per i senzatetto. Coldiretti: ecco come proteggere piante e animali Autostrade: "...

METALLICA - CONCERTO A TORINO/ Video - a Bologna Vasco sarà sul palco? Notizie e informazioni sulle navette : METALLICA, la band americana in CONCERTO a TORINO rende omaggio a Vasco Rossi e suona "C'è chi dice no", ecco il Video e il gesto del gruppo che dona in beneficenza alla mensa dei poveri.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:26:00 GMT)

Infortunio Verdi - le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Bologna : Infortunio Verdi – Momento negativo per il Bologna, la squadra d Donadoni è reduce dalla sconfitta davanti al pubblico amico contro la Fiorentina ma in generale le ultime prestazioni non sono state incoraggianti. Il distacco dalla zona retrocessione è ancora ampio ma serve una scossa per non complicare una stagione che sembrava indirizzarsi per il verso giusto, sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore. Nel frattempo è ...

Bologna - il comunicato del club : Palacio ed i nuovi arrivi - il punto sulle condizioni della squadra : “A tre giorni dalla sfida alla Fiorentina, la squadra si è allenata questa mattina a Casteldebole. Riccardo Orsolini e Simone Romagnoli si sono uniti al gruppo lavorando regolarmente con i compagni, seduta differenziata per Rodrigo Palacio. Angelo Da Costa e Simone Verdi hanno svolto terapie, Antonio Santurro è rimasto a riposo per una sindrome influenzale”. Questo il comunicato del Bologna in merito all’allenamento odierno ...

Bologna - violini d'autore in mostra prendono vita sulle musiche di Astor Piazzolla : La ricerca del bello si sposa con la raffinatezza del suono, forme e colori animano il pensiero e appagano il senso estetico mentre gli archi accarezzano le corde e gli strumenti prendono vita in una ...

Nel Pd regna il caos sulle liste Casini insiste su Bologna. I nomi Rebus Boschi. I collegi dei ministri : Il programma "è pronto", le liste "purtroppo ancora no". Matteo Renzi è ancora alle prese con i difficili incastri delle candidature. Parlamentari dem parlano di caos assoluto, "nessuno sa nulla. Non si capisce niente. Colpa di chi ha voluto questa legge elettorale folle", sbotta un deputato dem del Nord Segui su affaritaliani.it

Mercato Bologna - intrigo sulle cifre per Verdi : lunedì incontro decisivo : Bologna, 12 gennaio 2018 – Verdi verrà ceduto? E se sì a quanto? Questo si chiedono i tifosi rossoblù sotto le Due Torri in quella che ormai è diventata una settimana di assoluta passione. Alcuni ...