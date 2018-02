Bologna Genoa | risultato finale 2-0 | streaming video e tv | il ritorno di Mattia Destro

Al Dall'Ara Bologna batte Genoa 2-0 : Una partita addormentata nel primo tempo si vivacizza nella ripresa grazie al gol di Destro. Per lui il sesto. Il Genoa tenta la reazione, ma un Bologna ordinato raddoppia con Falletti, al suo primo gol, e chiude il discorso

Il Bologna ferma il Genoa (2-0) | : Il Grifone in campo al Dall’Ara con il 3-5-2: Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev

La sfida degli ex è del Bologna : Genoa ko : Il primo anticipo della settima di ritorno di Serie A va al Bologna , che infila il secondo successo interno consecutivo affacciandosi almeno per una notte nella colonna di sinistra della classifica a ...

Bologna Genoa - risultato live 2-0 - streaming video e tv : Falletti firma il bis felsineo : Diretta Bologna - Genoa : info streaming video e tv, reduce da tre vittorie consecutive il Grifone cerca altri punti utili per la salvezza , Serie A, .

Serie A - Destro lancia il Bologna : Genoa ko : Nel primo anticipo della 26esima giornata l'attaccante sblocca il match nella ripresa e poi serve a Falletti l'assist per il definitivo 2-0

Il Bologna stende il Genoa : 2-0 siglato Destro-Falletti : Il Bologna di Roberto Donadoni vince il primo anticipo del sabato battendo per 2-0 il Genoa di Davide Ballardini con le reti di Mattia Destro e Falletti. La partita è stata equilibrata dal primo all'ultimo minuto con i padroni di casa che hanno approfittato maggiormente delle occasioni avute. Da segnalare la bella prova di Destro autore della rete che a sbloccato la partita e dell'assist a Falletti. Cade invece il Genoa , giustiziera ...

Pagelle Bologna-Genoa 2-0 - Falletti entra e segna : Pagelle Bologna-Genoa 2-0 – Si è concluso il primo match valido per la 26^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Genoa. I primi 45 minuti sono stati equilibrati, poche occasioni da una parte e dall’altra e difese che hanno avuto la meglio. Il Genoa era reduce da un momento veramente importante e dal successo contro l’Inter, adesso il passo indietro è stato evidente, sconfitta per gli uomini di ...