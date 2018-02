Il costituzionalista Michele Ainis sulla mossa di Luigi Di Maio | La lista dei

huffingtonpost

(Di venerdì 23 febbraio 2018)Diha annunciato che presenterà ladei ministri 5 stelle al Quirinale prima della divulgazione pubblica. E, dunque, ancor prima di conoscere l'esito elettorale. "Un elemento di irritualità c'è - spiega il- ma più che un tirare per la giacca il Quirinale ci si può leggeredel garbo istituzionale".Professor, questanon anticipa però prerogative che competono al presidente Mattarella? Dopotutto la nomina dei ministri è di sua competenza.Da un punto di vista generale si può dire che in qualche modo tutti i partiti si stanno portando avanti con il lavoro. Berlusconi e Renzi hanno già escluso che non formeranno insieme un governo di larghe intese. Salvini invece si incorona premier. Sono tutte dichiarazioni invasive delle prerogative del Colle. In un certo senso anche ...