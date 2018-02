Maltempo Toscana: neve nelle zone dell’Appennino tosco-romagnolo, nell’alto Mugello (Di giovedì 22 febbraio 2018) Nevica in queste ore nelle zone dell’Appennino tosco-romagnolo, nell’alto Mugello, con precipitazioni localmente anche di forte intensità e fino a quote di fondovalle, nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. E’ prevista neve nel resto del Mugello al di sopra dei 500 metri. Il personale della Città Metropolitana di Firenze è impegnato per garantire la percorribilità delle strade di competenza. L'articolo Maltempo Toscana: neve nelle zone dell’Appennino tosco-romagnolo, nell’alto Mugello sembra essere il primo su Meteo Web. meteoweb.eu (Di giovedì 22 febbraio 2018) Nevica in queste oredell’Appennino, nell’alto, con precipitazioni localmente anche di forte intensità e fino a quote di fondovalle, nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. E’ previstanel resto delal di sopra dei 500 metri. Il personale della Città Metropolitana di Firenze è impegnato per garantire la percorribilità delle strade di competenza. L'articolodell’Appennino, nell’altosembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana : è iniziato a nevicare nell'Alto Mugello : Al momento si registrano nevicate, localmente anche di forte intensità, nell'alto Mugello, nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Il personale della Città Metropolitana è impegnato per garantire la percorribilità delle strade di competenza.

Maltempo - Burian porta neve e gelo/ Previsioni meteo : Toscana - allerta arancione al Mugello : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia. Temperature in calo al Nord e sulle regioni adriatiche(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:40:00 GMT)

Maltempo Toscana : vento in pianura ai piedi dell'Appennino e neve in montagna : In Toscana nel pomeriggio di oggi, domenica 18 febbraio, sono attese precipitazioni sparse, generalmente di debole intensità e solo occasionalmente a carattere di rovescio, sulle zone centromeridionali e orientali. Sono attesi cumulati medi non significativi e massimi non elevati sull'alto Mugello, l'Aretino, parte del Senese e del Grossetano. Lo stato di vigilanza per rischio idrogeologico terminerà alle 20. Prorogato fino alle 13 ...

Meteo - Maltempo in Toscana : allerta gialla : La Protezione Civile annuncia un'allerta gialla a partire da stasera alle ore 20 e fino alla stesso ora di domani in tutta la Toscana. Neve a Firenze.

Maltempo Toscana - frana a Montespertoli : sei famiglie evacuate : Maltempo in Toscana, in particolare nel fiorentino dove sei famiglie sono state evacuate oggi da un condomino di via Lucardo, nel comune di Montespertoli (Firenze) in seguito alla frana che nei giorni scorsi ha provocato il crollo di un muro perimetrale. A disporre lo sgombero il sindaco Giulio Mangani che ha emesso una ordinanza in seguito alle valutazioni del Genio civile della Regione e dei vigili del fuoco sulla non agibilità del complesso ...

Maltempo Toscana : domani possibili gelate in territorio fiorentino : Allerta meteo arancione in provincia di Firenze per rischio ghiaccio: l'avviso è valido dalla mezzanotte alle 10 di domani, domenica 4 febbraio. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che sono attesi fenomeni di gelate diffuse sull'intero territorio della città metropolitana. "Nelle prossime ore ancora possibili deboli nevicate intermittenti sulle zone appenniniche e in particolare ...