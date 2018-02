<br /> "Il supercomputer Eni nasce tutto da competenze italiane" : "Noi lavoriamo con dati indotti, operiamo anche a quattromila metri di profondità, per cui dobbiamo interpretare lì dove non è possibile vedere nulla: da dati indotti noi dobbiamo ricostruire e rielaborare", visto che "facciamo investimenti fino a 50 miliardi di euro su qualcosa che non vediamo: il nostro lavoro, la nostra necessità è minimizzare l'incertezza". ...