Padova | padre ' orco' bloccato dai carabinieri

Padova - la denuncia di un padre : 'Mia figlia sparita da cinque anni - la mia ex l'ha portata via' : Quando aveva solo un anno, la mamma , ungherese , è fuggita in patria ed è ricercata per sequestro di persona . Su di lei pende un mandato di cattura internazionale e una 'taglia' di diecimila euro. ...