Francesca Baroni come Nilufar | il dramma dopo Temptation Island

Francesca Baroni : “Temptation Island? Dopo ho ricevuto insulti e minacce di morte - per fortuna c’è Ruben” : Francesca Baroni, ex concorrente di Temptation Island, si sfoga al settimanale Oggi in edicola da giovedì 22 febbraio. È ancora fidanzata con Ruben Invernizzi? Francesca Baroni ha paura per le offese ricevute “Dopo la mia partecipazione a Temptation Island ho iniziato a ricevere migliaia di messaggi di insulti e addirittura minacce di morte”, dice Francesca […] L'articolo Francesca Baroni: “Temptation Island? Dopo ho ...

Temptation Island - Francesca Baroni ricoverata dopo un malore : Ore di paura per Francesca Baroni, protagonista dell’edizione 2017 di Temptation Island. La ragazza è stata ricoverata in ospedale a seguito di un malore. Come riporta Fanpage.it Francesca ha spiegato attraverso delle Instagram Stories che cosa le sia successo: Ieri mattina ero sola in casa e ho avuto un brutto svenimento, più di uno in realtà, sono riuscita ad arrivare al telefono e a chiamare mio papà che è subito uscito dal lavoro e ha ...

Francesca Baroni in ospedale dopo un malore : "Soffro di pressione bassa" : Nelle ultime ore Francesca Baroni ha fatto preoccupare i suoi, l'ex concorrente di Temptation Island , infatti, è stata ricoverata a seguito di un malore. La notizia ha immediatamente fatto il giro ...

