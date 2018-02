Bologna | ora tocca a Orsolini e Di Francesco

Bologna - i centri sociali regalano una birra a chi strappa la tessera elettorale : Una birra in omaggio per stracciare la tessera elettorale. L'iniziativa non è di un demenziale gruppo di giacobini anticasta ma del collettivo bolognese Hobo, vicinissimo ai centri sociali del capoluogo emiliano. Un'associazione che, almeno in teoria, la cultura politica dovrebbe coltivarla e promuoverla, nel quadro della democrazia repubblicana.Invece l'idea escogitata dai ragazzi di Hobo per la festa in programma per il prossimo ...

Bologna - Palacio si ferma un mese per una lesione al retto femorale della coscia sinistra : E' arrivato il comunicato ufficiale del Bologna sulle condizioni di Rodrigo Palacio, che si era fermato nel corso dell'allenamento di lunedì accusando un risentimento. Gli esami strumentali hanno ...

Diretta / Fortitudo Bologna Imola info streaming video e tv : orario. Parola al presidente (basket A2) : Diretta Fortitudo Bologna Imola info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, grande derby al PalaDozza (oggi 19 febbraio 2018)(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:49:00 GMT)

Serie A Bologna - Da Costa e Verdi lavorano a parte : Bologna - Il Bologna è tornato ad allenarsi immediatamente dopo il successo di misura arrivato nel finale del derby contro il Sassuolo. I titolari della gara di ieri hanno svolto lavoro di scarico in ...

Fortitudo Bologna Imola/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket A2 oggi) : diretta Fortitudo Bologna Imola Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, grande derby al PalaDozza (oggi 19 febbraio 2018)(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 09:51:00 GMT)

Bologna SASSUOLO/ Streaming video e diretta tv : dirige Tagliavento. Orario - probabili formazioni e quote : diretta BOLOGNA SASSUOLO info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live del derby emiliano per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:01:00 GMT)

Bologna Sassuolo/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Bologna Sassuolo info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby emiliano per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 05:26:00 GMT)

Volley femminile - Coppa Italia 2018 : Conegliano-Novara - la Finale. Data - programma - orario d'inizio e tv : che sfida a Bologna! : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 18 FEBBRAIO: 20.30 Imoco Volley Conegliano vs Igor ...

Ora il "compagno" Casini punta ai voti della Bologna bottegaia : Applausi nella ex roccaforte del Pci per il nemico di un tempo Uno spettacolo, il «compagno» Casini. Siamo in una vecchia sezione del Pci, a Casalecchio, roccaforte rossa della cintura bolognese , Pd ...

Ancora scontri a Bologna tra polizia e centri sociali : Ancora scontri nel cuore di Bologna tra antagonisti e polizia. Dopo i tafferugli di oggi pomeriggio in cui sono rimasti feriti cinque ragazzi e un poliziotto, in serata si sono registrati nuovi scontri tra le forze dell'ordine e gli antifascisti. La tensione è salita nel momento in cui è inziato il comizio di Forza Nuova. Gli antagonisti hanno l'obiettivo di fermare proprio il comizio e i manifestanti di Forza Nuova. Di fatto piazza ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Bologna : esplosione in cantina di un palazzo - un morto (16 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 16 febbraio 2018, ultim'ora: Bologna, esplosione in un palazzo, un morto. Foggia, vicepreside aggredito, arrestato il padre dello studente.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:19:00 GMT)

Brescia Virtus Bologna/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Final Eight Coppa Italia) : diretta Brescia Virtus Bologna, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Firenze. Bell'incrocio nei quarti di Coppa Italia, una sfida incerta nella sua previsione(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:45:00 GMT)

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Final Four : calendario - date - programma - orari e tv. Show a Bologna : Nel weekend del 17-18 febbraio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Al PalaDozza di Bologna si assegnerà il secondo trofeo stagionale. Quattro squadre si daranno battaglia per alzare al cielo l’ambito trofeo. Conegliano parte con i favori del pronostico, Novara proverà a contrastarla, Busto Arsizio e Monza sono le due outsider. Sabato spazio alle semiFinali che vedranno il confronto tra le Pantere e le ...

Ritiro biglietti per i Metallica a Bologna - ingressi e orari del concerto del 14 febbraio : info utili e ultime disponibilità : Tutte le informazioni sul Ritiro dei biglietti per i Metallica a Bologna e sugli orari del concerto del gruppo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno questa sera, 14 febbraio, sono disponibili in questo post. Vi ricordiamo che, in caso di acquisto del biglietto online su TicketOne.it, il nome dell'intestatario dell’ordine, fornito in fase di registrazione, verrà riportato sui biglietti acquistati. Il suddetto dovrà quindi presentarsi ai ...