Allerta meteo Lazio | in arrivo neve e temporali

Roma : tra stasera e prossime 36 ore Allerta meteo : Roma – allerta meteo sul Lazio tra stasera e prossime 24-36 ore Roma – Questa la nota emessa dalla Regione Lazio in relazione alla situazione... L'articolo Roma: tra stasera e prossime 36 ore allerta meteo su Roma Daily News.

Allerta meteo - avviso della protezione civile : “tanta neve in arrivo da Nord a Sud - ma attenzione anche a temporali e forti venti” : Allerta Meteo – Nell’ambito di una vasta struttura depressionaria presente sul Nord Europa, una perturbazione sta interessando la penisola italiana con precipitazioni sparse, specie al centro-sud. A partire da stanotte, flussi di aria fredda da Nord-est causeranno un peggioramento del tempo anche al Nord, con precipitazioni nevose che arriveranno anche a quote collinari su gran parte delle regioni centro-settentrionali, fino in ...

Allerta meteo Lombardia : rischio neve dalla mezzanotte del 22 Febbraio : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte del 22 Febbraio sulle zone omogenee NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-06 (Prealpi bergamasche), NV-07 (Valcamonica), NV-08 (Prealpi bresciane), NV-19 (Fascia collinare dell’Oltrepo pavese) e NV 20 (Appenino pavese). Per i prossimi giorni il bacino ...

Maltempo - Burian porta neve e gelo/ Previsioni meteo : Toscana - Allerta arancione al Mugello : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia. Temperature in calo al Nord e sulle regioni adriatiche(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:40:00 GMT)

Allerta meteo Toscana : vento e neve - criticità “arancione” sull’Alto Mugello e “giallo” sul resto della regione : criticità per neve e vento in Toscana: un avviso di criticità “arancione” interesserà l’Alto Mugello per nevicate dalla mezzanotte di oggi, mercoledì, alla stessa ora di domani, giovedì 22 febbraio. Il codice si declassa a giallo per neve e vento su tutto il resto della regione. Il codice giallo per vento termina alle 9 di domattina, giovedì, mentre perdura fino alla mezzanotte quello per neve. La circolazione depressionaria ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” - prevista neve fino in pianura : “Una perturbazione in area tirrenica porterà un peggioramento con precipitazioni diffuse sul territorio regionale, localmente anche a carattere di rovescio, accompagnate da locali rinforzi di vento da nord est più probabile sui rilievi occidentali. Le precipitazioni risulteranno intense già nelle prime ore di giovedì, in temporanea attenuazione nel pomeriggio ed in nuova intensificazione nella sera notte. I quantitativi medi areali sono ...

Allerta meteo - profondo ciclone in transito al Sud porta tanta neve in pianura al Nord : FOCUS con tutti i dettagli : Allerta Meteo – Come ampiamente annunciato dalla nostra redazione, è arrivato l’inverno sull’Italia. Un nucleo freddo proveniente da Nord è in azione in queste ore sulle regioni centro meridionali, dove ha scavato una basa pressione responsabile di piogge diffuse e nevicate in Appennino fino a bassa quota su quello centrale, a 5/800 m tra Campania, Puglia e Lucania; verso i 900/1000 m più a Sud. Situazione live, sopra, nella Valfortore, in ...

Allerta meteo Liguria : freddo e vento forte - domani arriva la neve : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta sarà GIALLA con le seguenti modalità: ZONE D ed E, COMUNI INTERNI DI A e C : dalle 00.00 alle 23.59 di domani, GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO ZONA B, SIA COMUNI COSTIERI CHE DELL’INTERNO: dalle 00.00 alle 23.59 di domani, GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO La suddivisione del territorio regionale per zone di Allertamento è ...

Allerta meteo - due cicloni risalgono l’Italia : tre giorni di NEVE FORTE al Centro/Nord - piogge torrenziali al Sud [MAPPE] : 1/30 ...

BURIAN - METEO ONDATA DI GELO DALLA SIBERIA/ Italia - Allerta sulle regioni adriatiche e al Centro-Sud : L'Italia nella morsa del BURIAN: è questa la previsione dei METEOrologi sulla corrente d'aria gelida proveniente DALLA Russia. Temperature in calo al Nord e sulle regioni adriatiche(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:45:00 GMT)

Allerta meteo : e intanto sull’Italia arriva un ciclone freddo - forte maltempo e tanta neve al Centro/Sud nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 Il ciclone che tra oggi e domani provocherà forte maltempo e abbondanti ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla per rischio idraulico e idrogeologico : L’Agenzia regionale di Protezione Civile e Arpae Emilia-Romagna hanno diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” valida dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per criticità idraulica e idrogeologica sul territorio e sulle coste della Romagna e del Ferrarese. Si segnalano anche “residue nevicate di debole intensità attorno ai 500 metri nella prima parte della giornata“. Nelle prime ore di oggi “si ...

Allerta meteo Campania : peggioramento nelle prossime ore - criticità “gialla” da stasera : La Protezione civile della regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle ore 20 di questa sera. In particolare, sulle zone indicate come 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), a causa del peggioramento Meteo che interesserà tutta la regione, si prevede che le precipitazioni sparse a carattere di ...