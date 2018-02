Rossi | ' Devastato dalla scomparsa di Simoncelli | ho continuato solo per amore'

MotoGp - Valentino Rossi : Devastato dalla morte del Sic - ho proseguito solo per amore : Valentino Rossi si racconta in un numero speciale della rivista Riders. Una lunga intervista sulla sua carriera, che il Dottore che spiega e illustra il passato e quello che sarà del suo futuro.Capitolo SimoncelliNella lunga chiacchierata con Riders, Rossi affronta anche un momento buio della sua carriera e della storia della MotoGp in generale: la morte in gara di Marco Simoncelli, ex pilota Honda e amico di Valentino. "Stavamo insieme ...