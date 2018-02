Isola dei Famosi | Giucas Casella ipnotizza in diretta Francesca Cipriani

Giucas Casella si ritira dall’Isola dei famosi anche se lui non vuole : ecco il motivo : Giucas Casella è costretto a ritirarsi dall’Isola dei famosi, l’annuncio in diretta nella puntata di martedì 20 febbraio su Canale 5. Giucas Casella deve lasciare L’isola dei famosi Alessia Marcuzzi parla di “un problema di salute che pregiudica la sua permanenza all‘Isola, nulla di grave ma il medico di Magnolia ha detto che è il […] L'articolo Giucas Casella si ritira dall’Isola dei famosi anche se lui ...

Isola dei Famosi : Filippo Nardi piange per la sorpresa dell’ex moglie : Filippo Nardi in lacrime in diretta all’Isola dei Famosi Durante la settimana Filippo Nardi ha scritto numerose lettere nei confronti dell’ex moglie Benedetta e di suo figlio Zachary: lettere malinconiche, che descrivevano momenti di vera tristezza e trasmessi anche durante il daytime dell’Isola. In diretta Alessia Marcuzzi ha quindi permesso alla donna di consolare l’ex marito leggendogli una lettera scritta da una ...

Filippo Nardi tradito da Bianca Atzei all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: Filippo Nardi e Bianca Atzei hanno discusso E’ da poco iniziata una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 13, e c’è stato subito un incredibile e inaspettato confronto, che ha lasciato i telespettatori senza parole. Cosa è successo? Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un video in cui la cantante Bianca Atzei, nelle ultime ore, ha discusso furiosamente con il naufrago italo – inglese Filippo Nardi. ...

Isola dei Famosi - la Marcuzzi : Dopo le prove di Striscia cercheremo di fare chiarezza : Questa sera è andata in onda a Striscia la Notizia la consegna di un altro tapiro d'oro ad Alessia Marcuzzi e gli inviati del tg satirico hanno portato altre prove alla conduttrice dell'Isola dei Famosi che avvalorerebbero la tesi di Eva Henger per quanto riguarda il consumo di marijuana in Honduras.Così, proprio all'inizio della quinta puntata dell'Isola, Alessia Marcuzzi ha voluto spendere qualche parola sul tema. ...

“Una prova in più - sono spiazzata”. Droga all’Isola dei Famosi la nuova rivelazione. Striscia la Notizia fa ascoltare ad Alessia Marcuzzi nuove prove sulla vicenda di Francesco Monte : “Ho sentito delle cose pesanti” : Il caso ‘canna-gate’ è al di là dal finire. Sull’isola dei Famosi si è consumata una tragedia per Francesco Monte che dopo essere stato accusato da Eva Henger di fumare marjiuana è tornato in Italia. In patria le polemiche sono proseguite a suon di interviste. Ma adesso “Striscia la Notizia” fornisce nuovi aggiornamenti sull’ormai chiacchieratissimo scandalo che si è consumato in Honduras, con un audio ...