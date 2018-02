Elezioni | ‘no a comizio Fn a Palermo’ | appello associazioni a prefetto e questore 2

Elezioni : ‘no a comizio Fn a Palermo’ - appello associazioni a prefetto e questore : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) – No al comizio di Roberto Fiore a Palermo. E’ la richiesta che una ventina di associazioni palermitane hanno rivolto al prefetto , al questore e al sindaco di Palermo perché venga negata l’autorizzazione alla manifestazione prevista per sabato prossimo nel capoluogo siciliano del leader di Forza Nuova, candidato alle elezione del 4 marzo nella lista ‘Italia agli italiani’. ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Di Maio e Renzi ‘non lontani’ : Centrodestra - ‘quarta gamba’ NcI al 2 - 5% : SONDAGGI politici verso le ELEZIONI 2018 , ultime notizie: Di Maio e Renzi non lontani nei dati pre-silenzio elettorale, Centrodestra in crescita con la "quarta gamba" NcI al 2,5%(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 04:56:00 GMT)

Elezioni - Salvini candida gli economisti ‘No euro’ Bagnai e Borghi : “Basta diktat dall’Ue” : Alberto Bagnai e Claudio Borghi , due economisti che ormai da anni sostengono la tesi del fallimento dell’Euro e delle politiche economiche europee, saranno candida ti in quota Lega. Il primo nel Lazio e in Abruzzo: “Ho scritto i primi articoli “No Euro” sette anni fa su “Il Manifesto”, ma ho capito che per difendere gli interessi economici nazionali serve un partito conservatore”. Il secondo, già ...

Elezioni - Tabacci in soccorso della Bonino : ‘Nostro simbolo a disposizione di +Europa’ : Più Europa correrà alle Elezioni sotto il simbolo di Centro democratico. Emma Bonino e Bruno Tabacci correranno insieme alle politiche del 4 marzo. La decisione è stata ufficializzata in una conferenza stampa a Roma. Riassunto: in base al Rosatellum non essendo rappresentata in Parlamento, la lista promossa dall’ex ministro degli Esteri dovrebbe raccogliere 25mila firme ma sostiene che non c’è abbastanza tempo e di essere ...