Ragazzi dentro - il circuito penale riguarda anche i minori

(Di sabato 4 maggio 2024) Torture e vessazioni, in un caso ci sarebbe stataun tentata violenza sessuale, vittime ireclusi all’Istitutoper Minorenni “Beccaria” di Milano, a dimostrarlo ci sarebberodei fotogrammi delle telecamere interne dell’Ipm milanese, attorno al quale si è aperta un’inchiesta, dove si indaga su torture e maltrattamenti, che ha portato in carcere tredici agenti e alla sospensione di altri otto colleghi. Il fatto cruento che è battuto da ogni organo di informazione, sconcerta e rabbrividisce, nel quale tra commenti e riflessioni, si accende l’attenzione su una realtà tanto attuale quanto dimenticata, quella deicoinvolti nele talvolta collocati in strutture penali o in Istituti Penalili, conosciuti ...