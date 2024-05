Udinese - Cannavaro | Possiamo fare male al Napoli

Fabio Cannavaro, allenatore dell’Udinese, ha parlato in occasione della sfida contro il Napoli in casa. Ecco le sue parole Durante in conferenza stampa, Fabio Cannavaro ha racconta la sfida tra il suo Udinese e il Napoli, ex squadra del campione del mondo. PRESSIONE – «L’ho detto dal primo giorno, ... Continua a leggere>>

Udinese Napoli, Cannavaro si esprime in conferenza stampa alla vigilia del match che lo vedrà affrontare la sua squadra del cuore Lunedì sera alle ore 20.45, per il posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A, il Napoli affronterà in trasferta l’Udinese. Si tratta di un match molto ... Continua a leggere>>