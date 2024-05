A Domenica In il ricordo di Toto Cutugno con il figlio Niko

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 4 maggio 2024) ROMA –5 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 34^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con undiinsieme adel celebre cantautore scomparso il 22 agosto 2023; in studio anche Lino Banfi, Alba Parietti, il giornalista Paolo Giordano e Ivana Spagna che a seguire si esibirà, accompagnata dai Legno, con il singolo dell’estate “Sarà bellissimo”. Il cantautore Umberto Tozzi, oltre ad annunciare il suo nuovo tour mondiale ‘L’ultima notte rosa – The final Tour’, canterà alcuni dei suoi grandi successi come “Ti amo”, “Tu” e l’indimenticabile ...