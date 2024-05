Le pagelle della tappa 1 del Giro d’Italia 2024 | Narvaez perfetto - con Pogacar dà spettacolo anche Pellizzari

Vittoria in volata e prima maglia rosa per l'ecuadoriano Jhonatan Narvaez della Ineos (Foto account X Giro d'Italia), che nella prima tappa del Giro d'Italia, Venaria Reale-Torino di 140 chilometri, ha preceduto in volata Schachmann e il grande favorito Pogacar, protagonista di un incredibile ... Continua a leggere>>