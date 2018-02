PAPA PAOLO VI SANTO Il miracolo dell' uomo che ha abbracciato la vita prima della nascita

PAPA Francesco annuncia : 'Paolo VI sarà santo quest'anno' : Paolo VI sarà santo quest'anno" . Lo ha annunciato Papa Francesco parlando con i sacerdoti di Roma . L'incontro a porte chiuse si era svolto giovedì ma solo adesso è stato diffuso il testo sul quale ...

PAPA Francesco : Paolo VI sarà santo quest'anno : Roma, 17 feb. , askanews, 'Paolo VI sarà santo quest'anno': lo ha detto Papa Francesco. La sala stampa della Santa Sede ha infatti reso note oggi le parole che il Papa ha scambiato giovedì mattina, ...

PAPA Francesco : Paolo VI sarà proclamato santo entro l'anno - : L'annuncio del pontefice durante un incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani. Poi scherza coi preti e dice: "Benedetto e io, in lista di attesa: pregate per noi!"

Paolo VI santo - PAPA Francesco autorizza l’ultimo passaggio dell’iter di canonizzazione. Manca solo la data : Paolo VI sarà presto santo. Lo ha deciso Papa Francesco che ha autorizzato il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, a emanare il decreto sul miracolo avvenuto per intercessione di Giovanni Battista Montini. Si tratta dell’ultimo passaggio dell’iter di canonizzazione del Pontefice bresciano. Ora Manca soltanto la data della celebrazione durante la quale Francesco proclamerà santo il suo predecessore. ...

PAPA PAOLO VI SANTO/ Perché ha guarito un feto : siamo pienamente uomini anche prima di nascere : La Congregazione per le cause dei Santi ha riconosciuto il carattere miracoloso di una guarigione operata con l'intercessione del beato PAOLO VI. FRANCESCO BRASCHI(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:08:00 GMT)PAOLO VI/ Non si guadagna Dio se non a partire dal cuore di ognuno, di D. ZardinPAOLO VI/ Lo storico: ecco le lettere che spiegano il turbamento di Montini, di P. Gheda

PAPA PAOLO VI santo/ Cardinali approvano il miracolo : Montini canonizzato ad ottobre - manca solo l'ufficialità : Papa Paolo VI sarà santo: Cardinali della Congregazione dei Santi approvano il miracolo, Montini potrebbe essere canonizzato il prossimo ottobre 2018.

PAPA PAOLO VI santo/ Cardinali approvano il miracolo : Montini canonizzato ad ottobre - manca solo l’ufficialità : Papa Paolo VI sarà santo: Cardinali della Congregazione dei Santi approvano il miracolo, Montini potrebbe essere canonizzato il prossimo ottobre 2018(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:07:00 GMT)

La preghiera di PAPA Giovanni Paolo II a sant'Angela da Foligno : Implora, infine, la pace per noi tutti e per il mondo intero. Ottieni per la Chiesa, impegnata nella nuova evangelizzazione, il dono di numerosi apostoli, di sante vocazioni sacerdotali e religiose. ...

Paolo Ciavarro fidanzato con Alicia Bosco : “Vorrei diventare un papà giovane. Amici? Mi danno del raccomandato” : Paolo Ciavarro, opinionista a Forum su Canale 5 e Rete 4 e conduttore-supporter del daytime di Amici 17 su Real Time, si racconta tra tv e vita privata. Paolo Ciavarro: “Mi danno del raccomandato” Paolo, 26 anni, figlio degli attori Massimo Ciavarro (con lui partecipò nel 2013 a Pechino Express su Rai2) ed Eleonora Giorgi, è […] L'articolo Paolo Ciavarro fidanzato con Alicia Bosco: “Vorrei diventare un papà giovane. ...

PAPA PAOLO VI sarà santo : “Individuato un miracolo compiuto dal Pontefice” : Papa Paolo VI sarà presto santo. Il Vaticano ha riconosciuto il miracolo compiuto da Montini: si tratta di una bambina nata il 25 dicembre del 2014, sopravvissuta per alcuni mesi dopo la rottura della placenta. La notizia è stata ufficializzata dalla Diocesi di Brescia. Dopo il via libera delle consulte, sarà Papa Francesco a decidere la data della canonizzazione. I medici dissero alla donna che la gravidanza era a rischio, allora la donna era ...

PAPA PAOLO VI sarà santo/ Miracolo riconosciuto del Beato Giovanni Battista Montini : ha guarito una bambina : Papa Paolo VI sarà santo: riconosciuto Miracolo del Beato Giovanni Battista Montini, ha guarito una bambina nata nel 2014 contro parere dei medici. Il ricordo dell'amico-architetto a Milano(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 17:57:00 GMT)

PAPA PAOLO VI sarà presto santo : è stato individuato un miracolo : Paolo VI sarà presto santo. La Santa Sede ha infatti riconosciuto un miracolo attribuito al pontefice, quello relativo alla nascita di Amanda, una bambina venuta al mondo nel 2014 dopo aver resistito per alcuni mesi alla rottura della placenta. Il miracolo in questione - ovviamente- servirà ai fini della canonizzazione. La madre della piccola, originaria di Verona, si era recata in preghiera al Santuario delle Grazie di Brescia: un luogo di cui ...

PAPA PAOLO VI diventerà santo : il Vaticano "riconosce" il miracolo : BRESCIA - Il Vaticano ha esaminato e accolto il miracolo di Paolo VI, relativo alla nascita nel 2014 di Amanda, sopravvissuta per alcuni mesi dopo la rottura della placenta, che servirà per la...

Vaticano "approva" miracolo - PAPA PAOLO VI diventerà santo : Il Vaticano ha accolto un miracolo di Paolo VI relativo alla nascita, nel 2014, di Amanda , nata nonostante una gravidanza fortemente a rischio. La madre della bambina, su consiglio di un'amica, aveva ...