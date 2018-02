adnkronos

: Milano, Boldrini davanti a murale antifascista: ''Tutti i gruppi neofascisti vanno sciolti'' - repubblica : Milano, Boldrini davanti a murale antifascista: ''Tutti i gruppi neofascisti vanno sciolti'' - Adnkronos : Boldrini: 'Gruppi neofascisti vanno sciolti' - ZzuCicciu : RT @Adnkronos: Boldrini: 'Gruppi neofascisti vanno sciolti' -

(Di domenica 18 febbraio 2018) "Noi dobbiamo dirlo con forza - ha detto la Presidente della Camera Laura- iche si rifanno a una ideologia fascista. Non c'è spazio per loro in democrazia ". "Non c'è ...