Al Museo della scienza di Milano sbarcano i marziani

«La prossima Pinacoteca è il Museo della scienza» : «Il museo di scienze naturali dovrà essere la nostra prossima Pinacoteca. L'obiettivo di riqualificazione del prossimo quinquennio». Lo dice Laura Castelletti che ha lasciato passare qualche giorno, ...

Museo Storico Italiano della Guerra - rovereto * domani presentazione del LIBRO DI FRANZINA 'VETRINI DI DONNE - DI CANTI E DI EMIGRANTI - ... : Da oltre vent'anni, si dedica alla public history come autore e performer di spettacoli teatrali realizzati con il supporto del complesso musicale degli Hotel Rif. L'incontro è alle 17.30 presso il ...

Londra : Scoperti Rottami di un UFO nell’archivio del Museo della Scienza? : Londra: Scoperti Rottami di un UFO nell’archivio del Museo della Scienza? Era il 1957 quando fu trovato un oggetto “non identificato/Ufo” è custodito nel Museo delle Scienze a Londra dove ha suscitato molto interesse a molti ricercatori. Chiamato Silpho Saucer in molti suggeriscono che sia la “risposta all’incidente UFO di Roswell ” La storia del Misterioso UFO ...

"Se passa l'editto della Meloni - venga subito al Museo Fellini". Il sindaco di Rimini scrive al direttore del Museo Egizio : Una lettera al direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco per offrigli la direzione del futuro Museo Federico Fellini di Rimini. A scriverla è il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, che tramite HuffPost esprime così solidarietà dopo le minacce di Fratelli d'Italia di voler cacciare il direttore per l'iniziativa degli sconti alle coppie arabe, minacce poi parzialmente ritrattate.Gentilissimo Dottor Greco,sicuramente ...

Leonardo 39. La costruzione di un mito al Museo della Scienza : A seguire, nel 1952-53, anni in cui furono promosse le Celebrazioni Leonardiane , venne inaugurato il Museo della Scienza -1953- con una mostra tematica sul mito dell'illustre artista-scienziato. L'...

Messina : lunedì arriva il Museo navigante della marina : lunedì 12 febbraio il Museo navigante, iniziativa di promozione di Musei del mare e della marineria partita il 9 gennaio da Cesenatico sotto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, fa una tappa straordinaria a Messina, dove sarà ormeggiata nella Base Navale di Marisicilia a pochi passi dal Forte San Salvatore, luogo storico e sede di uno dei musei della marina Militare, partner del progetto di ...

Al Museo Nazionale della Scienza si va alla scoperta dello spazio con Playstation VR - : Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano e Sony Interactive Entertainment Italia da febbraio collaborano per portare i visitatori alla scoperta dello spazio grazie al sistema per la realtà virtuale ...

Scopri lo spazio con PlayStation VR al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia : Per la prima volta in Italia un Museo collabora con Sony Interactive Entertainment Italia per proporre attività interattive sui temi di Scienza e Tecnologia con esperienze fortemente immersive e ...

PlayStation VR e il Museo Nazionale della Scienza ci portano su Marte e sulla Luna : Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e Sony Interactive Entertainment Italia si alleano per portare i visitatori su Marte e sulla Luna grazie a PlayStation VR, il sistema di realtà virtuale per PlayStation 4, accompagnati dal curatore e dagli animatori scientifici del Museo. Per la prima volta in Italia un Museo collabora con Sony Interactive Entertainment Italia per proporre attività interattive sui temi di Scienza e tecnologia ...

Frida Kahlo incanta Milano al Museo delle Culture. Ecco tutti i segreti della mostra : Ha aperto il 1 febbraio e chiuderà il prossimo 3 giugno la mostra “Frida Kahlo. Oltre il mito” presso il MUDEC – Museo delle Culture di Milano. Ben quattro mesi dedicati a oltre cento opere suddivise tra una cinquantina di dipinti, disegni e fotografie della pittrice messicana con la particolarità di essere esposte in Italia per la prima volta. Il progetto impegnativo è stato possibile anche – ma non solo – attraverso il lavoro pluriennale di ...

I bambini della Poidomani al Museo del Cioccolato di Modica : Una bella esperienza per i piccoli studenti della scuola dell'infanzia Raffaele Poidomani di Modica in visita al Museo del Cioccolato

Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia : la gara di solidarietà per la riapertura parte da Artigianato e Palazzo : ... affinché il Museo di Doccia, considerato la più importante testimonianza manifatturiera della porcellana in Italia, torni presto alla luce, per ricordare al mondo da dove ha inizio il made in Italy' ...

Ecco come sarà il nuovo Museo della scienza e della tecnologia di Suzhou : Lo studio Perkins+Will ha presentato i render del Museo cinese che sorgerà a circa 100 chilometri da Shanghai: Ecco il Suzhou Science & Technology Museum