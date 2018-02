Zelda | Breath of the Wild | inizialmente il giocatore avrebbe dovuto poter controllare il

The Legend of Zelda : Breath of the Wild è il secondo capitolo della serie più venduto nel territorio giapponese da Ocarina of Time : Il fatto che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sia uno dei capitoli migliori della storia di questo fantastico franchise è qualcosa di risaputo e condiviso dai più ma a quanto pare anche i dati di vendita danno ragione a un progetto che per la serie può sicuramente essere considerato una grandissima rivoluzione.Su ResetEra è stato pubblicato un grafico che confronta le vendite dei diversi The Legend of Zelda dimostrando un fatto ...

Spector : "The Legend of Zelda Breath of the Wild? Una conferma della bontà delle idee di giochi come Deus Ex" : Cos'hanno in comune The Legend of Zelda: Breath of the Wild e giochi come Deus Ex, Epic Mickey e Underworld Acendant? Secondo il papà di Deus Ex, Warren Spector, l'ultimo Zelda sarebbe la conferma della bontà di diverse idee contenute nei suoi e in altri giochi.Il veterano che attualmente sta lavorando con Otherside Entertainment allo sviluppo dell'appena citato Underworld Ascendant e di System Shock 3, ha brevemente parlato di Breath of the ...

la The Legend of Zelda : Breath of the Wild : Expanded Edition guide è stata rivelata : Quando Breath of the Wild fu lanciato, Nintendo ingaggiò una collaborazione con Piggyback per realizzare una guida ufficiale che possa aiutare i giocatori più incalliti.Come riporta Nintendoeverything, le due compagnie stanno nuovamente lavorando insieme per realizzare una nuova versione della guida ufficiale: si tratterà della The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Expanded Edition.Il libro costa di 512 pagine e compre tutto il gioco ...

Kevin Levine ci spiega perché The Legend of Zelda : Breath of the Wild è stato così tanto apprezzato : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato uno dei titoli più apprezzati usciti lo scorso anno, su questo non ci sono dubbi. Il gioco ha ricevuto moltissimi premi, recensioni molto positive e i giocatori e la stampa specializzata si sono trovati d'accordo nel definire il titolo un vero capolavoro.Tra gli esponenti dell'industria videoludica, ora è Kevin Levine, writer della famosa serie di Bioshock, a dire la sua su The Legend of Zelda: ...

Gli sviluppatori di The Legend of Zelda Breath of the Wild parlano dell'influenza di Skyrim : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è indubbiamente uno degli action-adventure open world più apprezzati degli ultimi anni e un titolo che per un motivo o per l'altro è stato accostato a diversi nomi illustri.Breath of the Wild è stato spesso paragonato proprio a Skyrim, con il quale condivide l'enorme grandezza dell'ambientazione. Nintendo non aveva mai realizzato titoli così vasti e in molti si sono chiesti se la compagnia giapponese ...

The Legend of Zelda : Breath of the Wild eletto miglior gioco del 2017 da Game Informer : A pochi giorni dall'inizio del 2018, anno che si appresta ad essere ricco di uscite già da questo mese di gennaio, scopriamo le varie classifiche che proclamano i migliori giochi del 2017. Questa volta vi segnaliamo i premi assegnati da Game Informer che eleggono, come accaduto per EDGE, The Legend of Zelda: Breath of the Wild il miglior gioco del 2017. Il sito spiega anche le motivazioni di questa scelta, che risiedono fondamentalmente nella ...

Il produttore di Zelda : Breath of the Wild vuole preservare la libertà del giocatore nei futuri capitoli della saga : Non è una sorpresa che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sia tra i giochi più acclamati dalla critica e dal pubblico nel 2017. Non a caso Nintendo intende integrare alcune delle caratteristiche più importanti del gioco nei prossimi capitoli venturi della serie, riporta Dualshockers.Il producer della serie Eiji Aonuma, in occasione di un'intervista, ha dichiarato assieme al director Hidemaro Fujibayashi di voler protrarre l'enfasi sulla ...

Il prossimo Zelda avrà la stessa libertà di azione di Breath of the Wild : Uno dei titoli che ha appassionato di più i giocatori nel 2017 è stato, sicuramente, The Legend of Zelda Breath of the Wild, il gioco è stato apprezzato da moltissimi giocatori e ha trainato le vendite di Nintendo Switch.I tanti fan della famosissima serie che hanno giocato fino all'osso The Legend of Zelda Breath of the Wild, sono ovviamente in attesa di novità e, mentre è stato confermato già che non saranno pubblicate ulteriori espansioni per ...

Come sarà il successore di Zelda Breath of the Wild? Parla il produttore Eiji Aonuma : Zelda Breath of the Wild non offre nessuno spunto al giocatore per proseguire nel gioco. Una libertà estrema concessa ai giocatori, che possono affrontarlo nel modo che preferiscono. La libertà di Zelda Breath of the Wild ha permesso ai giocatori di inventare moltissimi modi interessanti per risolvere i puzzle. In alcuni casi, hanno persino trovato il modo di saltare del tutto ampie sezioni dei Santuari. Il produttore Hidemaro Fujibayashi ha ...

Ecco perché i dungeon tradizionali sono stati eliminati in Zelda : Breath Of The Wild : Il produttore della serie Eiji Aonuma e il regista di Breath of the Wild Hidemaro Fujibayashi in occasione di un'intervista hanno parlato del perchè della mancanza dei dungeo tradizionali in Breath of the Wild.Come riporta Mynintendonews, nei precedenti Zelda i dugeon erano particolarmente lunghi poichè il gioco si basava su spazi molto ampi e sul trovare oggetti nascosti. In Breath of the Wild hanno pensato di creare dungeon grandi, ma ci ...

Non sono previste altre espansioni per The Legend of Zelda : Breath of the Wild : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato uno dei titoli più apprezzati in questo 2017, il gioco ha trainato le vendite di Nintendo Switch e ha riscosso un grandissimo successo presso i giocatori ma anche presso la stampa del settore.L'ultima avventura di Zelda ha da poco ricevuto l'espansione La Ballata dei Campioni, recensita sulle pagine di Eurogamer.it, e quanto pare sembra che questo contenuto sarà l'ultimo per il titolo. Infatti, ...

IGN elegge Zelda : Breath of the Wild come Game of the Year 2017 : The Legend of Zelda: Breath of the Wild fa piazza pulita di titoli e riconoscimenti in ogni dove, per cui non stupisce che sia stato eletto Game of the Year 2017 da IGN.Il gioco, fresco del titolo di Gioco dell'Anno 2017 conferitogli dalla celebre testata videoludica, è disponibile per Nintendo Switch e anche Wii U. Nintendo ha fatto centro un altra volta, e chissà quante sorprese ha ancora da riservarci.Possiamo vedere a questo indirizzo il ...

Ecco perché non possiamo accarezzare i cani in Zelda : Breath of the Wild : Mentre viaggiamo per le lande di Hyrule in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, spesso abbiamo avuto occasione di incontrare qualche simpatico cagnolino, racconta Nintendoeverything.Quegli animali non sono li a caso, potremo stringere con loro un legame speciale, ma ahimè non ci è possibile esprimere loro la nostra gratitudine con qualche coccola.Il direttore del titolo, Hidemaro Fujibayashi, ha commentato questa peculiare scelta di game ...

Zelda Breath of the Wild – La Ballata dei Campioni : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo le Le Prove Leggendarie, primo DLC di Zelda Breath of the Wild che abbiamo recensito per voi tempo fa, è il turno della Ballata dei Campioni, disponibile di recente tramite l’eShop. Zelda Breath of the Wild – La Ballata dei Campioni Recensione Come accadeva con le Prove Leggendarie, anche nella Ballata dei Campioni, tutti gli eventi legati al DLC, si svolgono prima della battaglia finale contro Ganon. La Ballata ...