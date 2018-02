PyeongChang | leggenda Hanyu | ancora re pattinaggio artistico

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di mercoledì 14 febbraio. Shaun White si leggenda nell’Halfpipe : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di martedì 13 febbraio. SNOWBOARD Halfpipe 1. Shaun White (Stati Uniti) 2. Ayumu Hirano (Giappone) 3. Scotty James (Australia) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Halfpipe ai piedi di Shaun White! Terzo oro da leggenda : È servita una terza run da 97.75 ma Shaun White è tornato sul tetto del Mondo. Quattro anni dopo la delusione di Sochi 2014, dodici anno dopo il primo trionfo a Torino 2006, the Flying Tomato ha vinto la medaglia d’oro nell’Halfpipe di Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in un contest tra i più attesi della storia della discplina, anche grazie ad avversari di livello altissimo. Già nella prima run, White aveva ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nelle qualificazioni dell’halfpipe maschile vince la leggenda Shaun White. Punteggi alti - sarà una gran finale : A PyeongChang si sono svolte le qualificazioni dell’halfpipe maschile nello Snowboard: con il fantastico Punteggio di 98.50 si è imposto il leggendario Shaun White, capace di stampare il Punteggio nella seconda run. Alle sue spalle, con un altrettanto impressionante 96.75 l’australiano Scotty James. Completa il podio della qualifica il nipponico Ayumu Hirano, con 95.25. Passano anche lo statunitense Ben Ferguson, con 91.00, ed il ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Kamil Stoch a caccia della leggenda - ma gli avversari del polacco non mancano : I tedeschi Karl Geiger e Marius Eisenbichler, con due salti pressoché perfetti, possono ambire al podio , mentre sembrano attardati i norvegesi, i cui risultati di Coppa del Mondo migliorano con l'...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Kamil Stoch a caccia della leggenda - ma gli avversari del polacco non mancano : Nella seconda giornata ufficiale di gare e già pronta l’assegnazione del primo titolo olimpico nel Salto con gli sci. A PyeongChang, infatti, domani, sabato 10 febbraio sarà tutto pronto per la finale maschile del trampolino corto HS109. La gara, come al solito articolata in due salti, inizierà alle 13.30 ora italiana, quando nel paese organizzatore saranno le 21.30. I fari sono puntati sul campione olimpico in carica, il polacco Kamil ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marcel Hirscher e l’ossessione della medaglia d’oro. L’ultimo tassello mancante di una carriera leggendaria : Scorrendo il libro dei record della Coppa del Mondo di sci alpino si può trovare sotto più voci il nome di Marcel Hirscher. Primo per Coppe di Cristallo vinte (6, peraltro consecutive), secondo per numero di vittorie (55, con il sogno di raggiungere le 86 di Ingemar Stenmark). Nella bacheca dell’austriaco, poi, ci sono anche 8 Coppe di specialità (4 in slalom, 4 in gigante) e 7 medaglie mondiali. Analizzando il palmarés del Cannibale, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin sfida la leggenda. L’americana sogna l’oro in almeno tre gare… E nella velocità… : Mikaela Shiffrin è uno dei personaggi più attesi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la stella indiscussa dello sci alpino che vuole tornare negli USA con un forziere di ori. La stella di Vail è indubbiamente la grande stella di questo sport e sta riscrivendo i record della sua specialità, un Cannibale del Circo Bianco che si presenterà sulle nevi sudcoreane con l’obiettivo di vincere davvero tutto. A soli 21 anni ha già vinto 41 ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Donne nella leggenda : Nigeria e Giamaica qualificate! Prime volte storiche : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 entreranno sicuramente nella storia, non soltanto per la probabile partecipazione della delegazione nordcoreana in “territorio nemico” ma anche per un evento eccezionale nel bob. La Nigeria e la Giamaica saranno infatti presenti con un equipaggio: prima volta assoluta per un Paese africano e seconda per il Paese caraibico, ma la prima in assoluto con delle Donne a 30 anni di distanza dai ...

Curling - l’Italia sfiora la doppietta alle Olimpiadi! Uomini a PyeongChang - impresa stellare. Le ragazze a un soffio dalla leggenda : L’Italia ha sfiorato una clamorosa doppietta e per un soffio non ha qualificato entrambe le squadre di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Bastava davvero un pizzico di fortuna in più per strappare un doppio pass che sarebbe stato davvero leggendario, qualcosa di mai visto alle nostre latitudini in una delle discipline meno praticate nel nostro Paese ma altamente appassionante e avvincente. A undici anni di distanza ...