Fatturazione mensile Tre | ecco cosa cambierà dal mese di aprile

Fatturazione mensile bollette telefoniche - ispezioni della Finanza : Roma, 15 feb. , askanews, Su mandato dell'Antitrust, l'Autorita garante della concorrenza e del mercato, la Guardia di Finanza ha eseguito ispezioni presso i principali operatori di telefonia fissa e ...

Bollette telefoniche : Tar conferma Fatturazione mensile : Dopo diversi mesi di attesa è finalmente stata emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la sentenza, attesa sia dall'Agcom che dalle compagnie di servizi telefonici sulla periodicità della fatturazione. La sentenza, in effetti, può essere definita salomonica. Se, infatti, il Tar conferma che il periodo di fatturazione deve essere, obbligatoriamente, di periodicità mensile, nello stesso tempo blocca, in una certa maniera, i ...

Tim - WindTre e Vodafone bocciate nel ricorso contro la Fatturazione mensile - ma ancora niente rimborsi : Il ritorno della fatturazione mensile continua ad essere uno degli argomenti da prima pagina di questi giorni per il mercato …

Fatturazione mensile CoopVoce : cosa (non) cambierà e Servizio Restart : La questione della Fatturazione mensile colpisce anche CoopVoce? Vediamo cosa cambierà ma soprattutto cosa non cambierà per i clienti CoopVoce quando entrerà in vigore la nuova legge che obbliga tutti gli operatori a rinnovare le promozioni ogni mese solare "vero". L'articolo Fatturazione mensile CoopVoce: cosa (non) cambierà e Servizio Restart è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

PosteMobile passerà alla Fatturazione mensile dal 5 aprile - senza alcun aumento : PosteMobile ha annunciato il passaggio alla fatturazione mensile, resa obbligatoria da una legge approvata lo scorso anno. L'operatore virtuale aspetterà fino all'ultimo giorno utile ma per contro non ritoccherà le proprie tariffe, garantendo quindi un risparmio agli utenti che hanno un piano a 28 giorni. L'articolo PosteMobile passerà alla fatturazione mensile dal 5 aprile, senza alcun aumento è stato pubblicato per la prima volta su ...

Rimodulazioni Wind con Fatturazione mensile : quanto aumenta la spesa dal 5 aprile e tariffe blindate : Si torna a parlare delle Rimodulazioni Wind a seguito del ritorno alla fatturazione mensile per merito della legge n.172 del 4 dicembre 2017. Sulla questione aumenti delle tariffe dell'operatore mobile ci sono delle importanti novità dopo l'invio della prima comunicazione ai clienti in cui si rimandava la notifica di eventuali rincari sulla spesa telefonica: ora direttamente sul sito del vettore, ecco comparire una pagina ufficiale che ...

Fatturazione mensile : ecco i principali cambiamenti delle varie compagnie : Nei giorni passati sono arrivate le ultime comunicazioni in merito all'adeguamento alla Fatturazione mensile. Per ultime sono state Tre Italia, Wind e Fastweb a mettersi in regola con quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2018 ritornando alle bollette mensili dicendo addio definitivamente a quelle a 28 giorni odiate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'Agcom. Un paio di settimane fa erano arrivate le comunicazioni di Tim e ...

Fatturazione mensile : gli aumenti previsti per ogni provider : Aumento limitato al canone o anche all’offerta di minuti di conversazione, SMS e GB di Internet mobile? Dopo il ritorno …

Bolletta mensile e Fatturazione mensile : attenzione! Sono due cose diverse : Da aprile, le bollette della telefonia mobile torneranno quelle di un tempo: a fatturazione mensile, cioè ogni 30 giorni e …

Sky Italia dal 1 Aprile 2018 torna alla Fatturazione mensile. Il costo annuale non cambia : Come previsto dalla legge 172/2017, dal 1 Aprile 2018 la fatturazione dell'abbonamento annuale Sky avrà cadenza mensile, quindi non più ogni 4 settimane. Il costo del tuo abbonamento annuale non cambierà, rimanendo uguale a quello applicato dal 1 ottobre 2017.Il costo dell'abbonamento annuale non cambia perché dal 1 Aprile l'i...

Fatturazione mensile : gli aumenti previsti per ogni provider : Aumento limitato al canone o anche all’offerta di minuti di conversazione, SMS e GB di Internet mobile? Dopo il ritorno …

Telefonia. Torna la Fatturazione mensile - le offertissime Tim : Nuovo cambio in vista per milioni di utenti. Torna la fatturazione mensile per la Telefonia. Gli utenti dovranno fare i

Si ritorna alla Fatturazione mensile : ma non cambia nulla : Direi che è proprio il caso di dire che fatta la legge si trova l’inganno: Dopo la sentenza di AGCOM che imponeva agli operatori telefonici alla fatturazione mensile abbiamo tutti sperato in un risparmio per i consumatori (che alla fine era l’obiettivo della sentenza). Ma, ovviamente, le varie compagnie telefoniche hanno trovato un altro modo per guadagnarci. La fatturazione cambia, il prezzo anche. Se noi speravamo che, tornando ...

Telefono - si torna alla Fatturazione mensile ma si può fare meglio : (Foto AP/LaPresse) Le compagnie telefoniche stanno tornando alla fatturazione mensile. Ogni operatore, con date diverse ma comunque non oltre il 5 aprile, cancellerà il sistema a 28 giorni, passando così da 13 a 12 cicli di fatturazione. Il ritorno alla fatturazione mensile comporterà in alcuni casi un aumento dell’8,6% che, di fatto, non produce nessun risparmio per i clienti finali. Al di là delle proteste degli utenti, la questione è ...