Rugby | Sei Nazioni 2018 | i convocati dell’Italia per la sfida alla Francia

Rugby : notte brava Francia - via in sei : ANSA, - PARIGI, 13 FEB - La notte brava a base di alcol, con tanto di accusa di molestie sessuali poi archiviata dalle autorità di Edimburgo, è costata il posto in nazionale a sei giocatori della ...

Rugby Sei Nazioni - caso di molestie : francesi interrogati come testimoni : EDIMBURGO - Il volo della Nazionale francese di ritorno da Edimburgo, dopo la gara contro la Scozia valida per il 6 Nazioni, è stato rinviato dopo che alcuni giocatori sono stati interrogati come ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Francia-Italia. Quando si gioca? Programma - orari e tv : Venerdì 23 febbraio ore 21.00 Francia-Italia diretta tv su DMAX ed in streaming su DPLAY e su OASport .

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Francia-Italia. Quando si gioca? Programma - orari e tv : Dopo una settimana di riposo, riprenderà il Sei Nazioni di Rugby: venerdì 23 febbraio alle ore 21.00, all’Orange Velodrome andrà in scena Francia-Italia, gara valida per la terza giornata del torneo. Per gli azzurri si tratta della seconda trasferta consecutiva dopo quella in terra irlandese. Francia ed Italia provengono entrambe da due sconfitte molto diverse tra loro: gli italiani sono stati largamente battuti da Inghilterra (in casa) ed ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Laidlaw guida la Scozia alla rimonta vincente sulla Francia per 32-26 : Era la sfida tra le deluse della prima giornata del Sei Nazioni 2018. Nel posticipo del secondo turno, a Murrayfield, in quel di Edimburgo, si sono sfidate la Scozia padrona di casa e la Francia. Un Greg Laidlaw in formato spaziale (votato ovviamente Man of the Match) ha trascinato i suoi ad un successo fondamentale per 32-26 in rimonta. Il primo tempo è di marca francese, anche se non mancano gli errori da entrambe le parti. A guidare la banda ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : Irlanda-Italia 21-8. Azzurre ancora sconfitte - ora sole sul fondo della classifica : Seconda sconfitta per l’Italia femminile della palla ovale nel Sei Nazioni 2018: a Donnybrook l’Irlanda si impone con il punteggio di 21-8 al termine di una partita comunque per larghi tratti equilibrata. Purtroppo la sconfitta costa all’Italia non soltanto l’ultimo posto solitario in classifica, ma anche l’ottavo posto nelle classifiche mondiali, ora proprio dell’Irlanda. Nella prima frazione dopo una prima ...

Video/ Irlanda Italia - 56-19 - : highlights e tabellino della partita - Rugby Sei Nazioni 2018 - : Video Irlanda Italia , 56-19, : highlights e tabellino della partita di rugby per il 6 Nazioni 2018. Che sconfitta a Dublino per gli azzurri di O'Shea.

Rugby - Sei Nazioni : Italia ancora ko 56-19 in Irlanda : Roma, 10 feb. , askanews, Seconda sconfitta dell'ItalRugby nel Sei Nazioni 2018. Dopo il pesante ko contro l'Inghilterra , 46-15 all?Olimpico, gli azzurri del ct O'Shea sono usciti sconfitti dall'...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : succede tutto nel primo tempo. Inghilterra-Galles 12-6 a Twickenham : Un primo tempo scintillante, poi, il campo reso pesantissimo dalla pioggia e la stanchezza che è iniziata a salire, hanno bloccato il risultato. L’Inghilterra resta in testa al Sei Nazioni 2018 di Rugby: si impone nel big match del secondo turno contro il Galles per 12-6 in casa a Twickenham, pur soffrendo una prestazione più che positiva arrivata da parte dei Dragoni. Il primo tempo è di marca britannica. La palla di Farrel al piede ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Irlanda-Italia 56-19. Le pagelle degli azzurri - Parisse e Minozzi tra i pochi a salvarsi : Una brutta disfatta, soprattutto nel primo tempo, per quanto riguarda l’Italia del Rugby, che esce sconfitta per 56-19 a Dublino nella seconda giornata del Sei Nazioni per mano dei padroni di casa dell’Irlanda. Un match mai in discussione, con gli azzurri che ci hanno provato solo negli ultimi minuti. Andiamo a rivivere la partita con le pagelle degli azzurri. Matteo Minozzi, voto 7,5: ancora una volta l’estremo azzurro è uno ...

Rugby - Sei Nazioni : altra disfatta Italia - l'Irlanda ci lascia le briciole : DUBLINO - Cogliere l'attimo fuggente, il momentum: così diceva O'Shea prima di Irlanda-Italia, sottolineando che gli azzurri avrebbero dovuto sfruttare le , poche, presumibilmente, occasioni in ...

L’Italia di Rugby ha perso 56-19 contro l’Irlanda la sua seconda partita del Sei Nazioni 2018 : La Nazionale di rugby è stata sconfitta 56-19 a Dublino dall’Irlanda nella seconda giornata del Sei Nazioni 2018. Non c’è mai stata partita: l’Irlanda ha segnato otto mete, tutte trasformate, andando ben oltre le quattro richieste per ottenere il bonus The post L’Italia di rugby ha perso 56-19 contro l’Irlanda la sua seconda partita del Sei Nazioni 2018 appeared first on Il Post.