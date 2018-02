Svelate le date della conferenza Microsoft Build 2018 | in arrivo la presentazione di

surface-phone

: RT @ccm_italia: Svelate le date ufficiali di Microsoft Build 2018? - AntonelloC1988 : RT @ccm_italia: Svelate le date ufficiali di Microsoft Build 2018? - ccm_italia : Svelate le date ufficiali di Microsoft Build 2018? - StefaniaTino : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Fino ad ora,non ha annunciato eventuali dettagli e anticipazioni sul prossimo evento. Il leaker Wakingcat è riuscito però in queste ore a scovare in rete un’immagine ufficiale che ci svela leprossimadi casa Redmond: 7,8 e 9 maggio Gli eventisi sono caratterizzati negli anni poichè solitamente sono state utilizzati per presentare al pubblico novità importantissime sullo sviluppo di Windows 10, sul cloud Azure, sugli investimenti nel camporicerca AI e sulle UWP. Di conseguenza, ci aspettiamo che sul palcoscenico di Seattle verrà annunciato ufficialmente Redstone 5, mentre, per quanto riguarda Redstone 4 è previsto un post sul Windows blog nelle prossime settimane. Ricordiamo che, con Redstone 5,dovrebbe iniziare a implementare il concetto di Windows Core OS e in particolar modo Project Andromeda. ...