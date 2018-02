Beppe Grillo | Dagospia | fonda un nuovo movimento contro il M5s | il leader sarà Alessandro

Beppe Grillo ha messo in conto il 'tradimento' di un eletto M5s su 10 : Esclusi, 'riciclati' da altri partiti, diffide e ad oggi nessun numero sulle parlamentarie: è ancora polemica sulle liste di M5s e ad accendere il malumore nella base, c'è quella che viene definita una 'deriva' del Movimento. Da una parte, l'apertura ai candidati esterni su cui molti storcono il naso non vedendosi 'premiati' dopo anni di lavoro sul territorio; e dall'altra, ...

Beppe Grillo - online il nuovo blog staccato dal M5s : “Inizia avventura straordinaria” : “Inizia adesso un’ avventura straordinaria”. Con questo messaggio, Beppe Grillo ha lanciato il suo nuovo blog , staccato dal Movimento Cinque Stelle. Un cambio di passo dopo 13 anni fianco a fianco con la Casaleggio associati, che non cura la piattaforma lanciata online . Veste grafica nuova, rosso e bianco al posto del nero e del giallo. E un lungo video per spiegare la genesi: “Inizia adesso un’ avventura straordinaria di ...

Il blog di Beppe Grillo è cambiato : Sono scomparsi i vecchi post e soprattutto non ci sono più riferimenti al Movimento 5 Stelle, a conferma dell'allontanamento recente The post Il blog di Beppe Grillo è cambiato appeared first on Il Post.