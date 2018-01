Inter | si ferma Icardi | risentimento muscolare

Infortunio Icardi - Inter nei guai : si ferma l’attaccante : Infortunio Icardi – Giornata da dimenticare in casa Inter, i nerazzurri non riescono a chiudere le trattative sul fronte mercato e nelle ultime ore il tecnico Luciano Spalletti ha dovuto fare i conti con l’Infortunio di Mauro Icardi. In allenamento l’attaccane ha accusato un risentimento muscolare, nelle prossime ore verranno effettuati alcuni controlli ed al momento la gara contro il Crotone è a serio rischio. L'articolo ...

Stop alle "finte Interviste" ai politici. In Francia un giornale ferma la cattiva pratica della rilettura preventiva : Un "grand merci", come si dice qui in Francia. Un grande grazie, anzi un doppio ringraziamento a Michele Santoro, il re dei talk show televisivi, e a Patrick Jankielewicz, capo redattore responsabile di un quotidiano della Francia profonda, La Voix du Nord, che esce a Lille, vende 200mila copie e ciononostante (200mila copie sono un numero impressionante per qualsiasi giornale locale in Italia) è impegnato in un complicato processo ...

La BCE conferma i tassi di Interesse invariati. QE fino a settembre 2018 : Nessuna sorpresa dalla Banca Centrale Europea che, almeno per ora, mantiene i tassi di interesse invariati a zero, mentre gli acquisti asset andranno avanti fino a settembre 2018 ma "anche oltre se ...

Ufficiali i primi ospiti Internazionali del Festival di Sanremo 2018 : Sting e Shaggy tra i confermati : Sting e Shaggy tra gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2018. Sono stati comunicati oggi i primi ospiti internazionali ufficialmente confermati per il Festival della Canzone Italiana e Sting è apparso tra questi. La performance di Sting al Festival di Sanremo è in duetto con Shaggy: i due hanno rilasciato da poco il singolo Make Me Wait, il duetto che li vede insieme. Durante le 5 serate del Festival di Sanremo 2018 tanti ...

Alfa Romeo : Sergio Marchionne conferma l'Interesse per la Formula Indy : Ovviamente, la notizia ha avuto un certo impatto sulla stampa che si occupa delle competizioni automobilistiche di tutto il mondo. Molti si chiedono a questo punto se davvero Sergio Marchionne sia ...

Rafinha all'Inter/ Calciomercato news - il papà Mazinho conferma che l'affare è fatto : Rafinha all'Inter, Calciomercato news: il Barcellona ha accettato l'offerta nerazzurra, quindi il brasiliano potrebbe arrivare in Italia domenica, in tempo per vedere la sfida con la Roma(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 22:27:00 GMT)

Sudafrica : Mpc conferma ancora i tassi d'Interesse al 6 - 75% : La Reserve Bank ha migliorato dall'1,2% all'1,4% e dall'1,5% all'1,6% la stima di crescita dell'economia Sudafricana rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Rivisto invece al ribasso l'outlook sull'...

Roma - si ferma Perotti : Inter a rischio : Roma - Diego Perotti tiene in ansia Eusebio Di Francesco e i tifosi della Roma . L'attaccante argentino ha accusato un affaticamento muscolare al bicipite femorale della coscia destra ed è a rischio ...

PalaMiozzi - Marzi conferma : "Intervento risolutivo nel 2018" : ... quasi una 'toppa' quasi più vistosa del 'buco' è quella che riguarda la scelta di concentrare le risorse del 2017 sul Cpi del PalaIndoor: 'In una situazione di economia per il Comune - chiude Marzi -...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter non si ferma - sirene per il Ninja : Milano, 16 gennaio 2018 - "Il sogno Inter" mischiato all'ambizione di "aiutare i compagni a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League". Si presenta così Lisandro Lopez , nuovo ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 16 gennaio in DIRETTA : l’Inter non si ferma dopo Lisandro Lopez. Il Napoli aspetta Verdi. Intrigo Nainggolan : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE di Calciomercato invernale. Anche oggi, martedì 16 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro, oltre a quelle delle principali squadre internazionali. In Italia è attivissima l’Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato ieri l’acquisto del difensore Lisandro Lopez dal Benfica ma non vogliono fermarsi ed ora pensano a rinforzare il reparto ...

PSG - Thiago Silva conferma : “Pastore ha chiesto la cessione”. L’Inter alla finestra : PSG, Thiago Silva conferma: “Pastore ha chiesto la cessione”. L’Inter alla finestra Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG, Thiago Silva conferma – Javier Pastore è sempre più lontano dal PSG. Non sono stati casuali infatti i ritardi agli allenamenti del club parigino. L’interesse dell’Inter nei confronti ...

La stampa spagnola conferma : “Inter su Rafinha” : La stampa catalana conferma le indiscrezioni che arrivano dall’Italia: Rafinha e’ un obiettivo dell’Inter. Escluso dalla scelte di Valverde e reduce da un lungo infortunio, il centrocampista brasiliano piace al club nerazzurro che, secondo il “Mundo Deportivo”, e’ pronto a ingaggiarlo in prestito con opzione di acquisto al termine della stagione. Il Barèa preferirebbe la cessione definitiva del 24enne ...