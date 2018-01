Due autobombe esplodono a Bengasi Libia | 22 morti

Bengasi (Libia) : Due autobombe fuori dalla moschea - 33 morti e 70 feriti : Bengasi (Libia) : due autobombe fuori dalla moschea , 33 morti e 70 feriti Secondo le autorità libiche a compiere l’attentato sarebbe stata la Shura Council of Benghazi Revolutionary, una coalizione di milizie integraliste islamiche.Continua a leggere Secondo le autorità libiche a compiere l’attentato sarebbe stata la Shura Council of Benghazi Revolutionary, una coalizione di milizie integraliste […] L'articolo Bengasi (Libia) : ...

L'esplosione di due autobombe a Bengasi, città orientale della Libia, ha ucciso almeno 22 persone e ne ha ferite altre 30, ha scritto Reuters citando funzionari libici e testimoni. Le due autobombe sono esplose fuori da una moschea nel quartiere