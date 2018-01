Carabao Cup | il Manchester City vola in finale | finisce il sogno del Bristol

: Carabao Cup, Bristol City-Manchester City 2-3: Guardiola vola in finale - MorizioRampino : Carabao Cup, Bristol City-Manchester City 2-3: Guardiola vola in finale - CalcioWeb : Carabao Cup, il #ManchesterCity vola in finale: finisce il sogno del #Bristol - Sport_Mediaset : @Carabao_Cup : #City in finale, eliminato il #Bristol - lamortevito : #bcfcvcity #CarabaoCup, #ManchesterCity prima finalista: battuto il #Bristol per 3-2 - de_howlex : EFL Cup (Carabao Cup) Semi-Final Leg 2 (Agg 3-5) #BCFCvCITY 2-3 #CTID -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) IlindellaCup, continua il momento fantastico della squadra di Guardiola. Dopo il 2-1 dell’andata ilsi conferma anche in trasferta e sul campo del, successo per 2-3, in rete Sané (43′), Aguero (49′) e De Bruyne (96′), per i padroni di casa in rete Pack (64′) e Flint (94′). Adesso Guardiola attende l’avversario in, una tra Arsenal e Chelsea (0-0 all’andata). Momento sempre più importante per il. L'articoloCup, ilinildelsembra essere il primo su CalcioWeb.