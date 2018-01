Xbox Game Pass | le esclusive Xbox One saranno disponibili dal day-one

Xbox One : le nuove esclusive saranno incluse nel Game Pass al lancio : Con l'intensificarsi dei rumor riguardanti le nuove esclusive Microsoft per Xbox One, in molti si aspettavano un annuncio imminente da parte della compagnia di Redmond.Come riporta The Verge, la compagnia statunitense ha tirato fuori dalla manica una importante notizia che riguarda sì le esclusive, ma ancora di più il servizio in abbonamento Game Pass che al costo di una quota mensile permette di giocare numerosi titoli della libreria Xbox. ...

Xbox Game Pass si espande con nuovi titoli in D1 : Microsoft è lieta di annunciare, che a partire da oggi tutti titoli di prossima uscita, saranno disponibili fin dal D1 nel servizio Xbox Game Pass, offrendo agli abbonati la possibilità di cimentarsi nelle nuove esperienze. Il servizio Xbox Game Pass si espande L’obiettivo prefisso da Microsoft con Xbox Game Pass, è quello di permettere ai giocatori di accedere alle esclusive Xbox e non solo, fin dal ...

Forza Horizon 3 : secondo Playground Games 1080p e 60fps sono possibili su Xbox One X : L'aggiornamento Xbox One X di Forza Horizon 3 è ora disponibile ed è veramente ottimo, con una risoluzione 4K nativa, l'implementazione dell'MSAA 4x e un solido frame rate a 30fps.Oggi torniamo a parlare della versione Xbox One X di Forza Horizon 3 grazie a delle interessanti dichiarazioni rilasciate da alcuni sviluppatori chiave di Playground Games a Digital Foundry e riportate da Wccftech.Nel corso dell'intervista, una domanda particolarmente ...

GameStop - extravalutazione dell'usato per acquistare PS4 Pro e Xbox One X : GameStop ha recentemente presentato l'iniziativa extravalutazione, che fino al 24 gennaio garantisce un sostanzioso bonus all'acquisto delle nuove console Sony e Microsoft, PlayStation 4 Pro e Xbox One X.Come riporta la pagina dell'iniziativa sul sito ufficiale GameStop, per ricevere il bonus di 250€ per l'acquisto delle due console i clienti dovranno portare in negozio una PS4 Slim o una Xbox One S, entrambe corredate da due giochi ...

Xbox Games With Gold : annunciati i titoli di gennaio 2018 : Quest'anno sta volgendo al termine, e fa sempre piacere sapere quali nuovi titoli saranno disponibili con il Games With Gold del mese prossimo.Il mese in arrivo è gennaio 2018, e Segmentnext ci riporta tutte le novità. I seguenti giochi saranno disponibili per Xbox One e due di questi, grazie alla retrocompatibilità, saranno anche giocabili su 360.Abbiamo innanzitutto l'action isometrico RPG The Incredible Adventures di Van Helsing III in ...

Xbox Live Gold e Xbox Game Pass per un mese a soli un euro fino al 4 gennaio : Mancano pochi giorni a Natale e Microsoft offre una grandissima offerta per tutti gli utenti che hanno una console XboxOne S e XboxOne x.Con la promozione “Tempo di Regali”,da oggi fino al 4 gennaio è possibile abbonarsi a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass a soli un euro per godersi dei tanti titoli disponibili e quelli gratuiti del mese di dicembre di Xbox Live Gold.Inoltre per ciascun abbonamento acquistato, Xbox donerà crediti Xbox ...

Bundle Xbox One + Assassin’s Creed Origins nel Calendario dell’Avvento Gamestop del 16 dicembre : Proseguiamo con il Calendario dell'Avvento Gamestop, valido solo per oggi 16 dicembre: fino al 24 dicembre, come ormai saprete, sarà possibile usufruire di offerte giornaliere valide esclusivamente nella giornata odierna. Una serie di sconti, quelli di oggi, a tema Microsoft e Nintendo: scopriamoli insieme. L'offerta più succosa nel Calendario dell'Avvento Gamestop di oggi 16 dicembre riguarda un Bundle Microsoft: sarà possibile acquistare ...

Offerte Calendario dell’Avvento GameStop dell’8 dicembre : prezzo giù per Forza Motorsport 7 e bundle Xbox One S : Continua il Calendario dell’Avvento GameStop, che tra le Offerte di oggi 8 dicembre presso la celebre catena che rivende videogiochi propone sconti sul prezzo di molti e interessanti videogiochi appartenenti di guida e horror, oltre a una promozione su un bundle che prevede Xbox One S. Vediamo insieme tutti gli sconti odierni di GameStop. Partiamo dalla promozione più importante: un bundle che prevede Xbox One S, il gioco Rocket League, 3 ...

La Korean Game Rating Board avrebbe svelato Assassin's Creed Rogue HD per PS4 e Xbox One : Recentemente vi abbiamo parlato degli interessanti rumor che volevano l'arrivo di Assassin's Creed Rogue HD su PlayStation 4 e Xbox One, la riedizione in alta definizione del gioco che uscì su PS3 e Xbox 360 nel 2014 insieme a Unity, pubblicato invece per console "next gen".Ebbene, sembra che questi rumor stiano cominciando ad avere conferme, infatti il titolo sarebbe stato svelato dalla Korean Game Rating Board, con tanto di data di uscita ...

GameStop : Xbox One X e Switch faranno registrare grandi vendite durante il periodo delle festività natalizie : La stagione delle festività natalizie si avvicina sempre di più e, molto probabilmente, saranno molti i giocatori che vorranno regalarsi, o regalare, una console di ultima generazione, lo stesso pensa la famosa catena GameStop, aggiungendo, però, che la maggior richiesta sarà per la nuova Xbox One X e Nintendo Switch.Infatti, come segnalato da comicbook.com, il nuovo CEO Daniel DeMatteo, nel corso della riunione con gli investitori e gli ...

Xbox Game Pass : confermato Gears of War 4 tra i titoli del mese di dicembre : Xbox Game Pass, l'interessantissimo servizio di Microsoft annunciato come il "Netflix dei videogiochi" torna sotto i riflettori. Per chi non lo sapesse, questo servizio consente agli utenti di avere accesso a un catalogo di famosi titoli tra quelli Xbox One e quelli retrocompatibili di Xbox 360 spendendo 9,99 Euro al mese ma, vi segnaliamo che l'abbonamento è stato scontato ad appena €1 in occasione del Black Friday.Poco tempo fa, erano ...

L.A. Noire Recensione - impossibile non voler bene a Rockstar Games – PS4 - Xbox One : Un po’ (molto) a sorpresa, Rockstar Games ha annunciato – non molto tempo fa – un’edizione rimasterizzata di L.A. Noire, un’avventura investigativa uscita su console di vecchia generazione nel maggio del 2011. Diciamocelo: il gioco, all’epoca, fu capito da pochissimi e non riuscì a decollare sotto il profilo delle vendite, rimanendo un’opera apprezzata sotto il profilo critico ma poco conosciuta o bistrattata sotto quello del consumo, poiché ...

Microsoft : l'Xbox Game Pass può dare la giusta visibilità agli indie meritevoli : E' successo un po' a tutti di provare, per puro caso, un gioco rivelatosi particolarmente divertente, e di non essere riusciti a convincere nessun altro a provarlo, riporta Gamingbolt.Microsoft sa perfettamente come ci si sente e punta proprio per questo motivo a fare di Xbox Game Pass una grande opportunità per aiutare gli sviluppatori più piccoli che, per problemi di visibilità, non hanno potuto ottenere il giusto apprezzamento.Programmi come ...

