Isola Dei Famosi | Filippo Nardi insorge in TV | ' Dove sono le mie sigarette?'

Isola Dei FAMOSI 2018/ Nomination - ascolti e pagelle : Amaurys Perez contro la pigrizia! : Il meglio e il peggio della prima puntata de L'ISOLA dei FAMOSI, con le pagelle e i video della serata d'esordio. Ritmo fiacco, malgrado la crisi di Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 22:50:00 GMT)

MAX BIAGGI/ Snobba Bianca Atzei all'Isola Dei Famosi 2018 : nuovi orizzonti per il pilota : Max BIAGGI Snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi secondo i suoi ultimi movimenti social e, invece di guardare in tv la sua ex, opta per l'attrice Vittoria Puccini protagonista su Rai1(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 22:42:00 GMT)

L’Isola Dei famosi - la Marcuzzi naufraga in un mare di trash : Tra aspiranti starlette e vecchie glorie, L’Isola dei famosi si conferma, come la maggior parte dei reality vip, il rifugio ideale per personaggi in cerca di un palcoscenico (e di uno stipendio). Dopo dodici edizioni, è difficile aspettarsi qualcosa di diverso dalL’Isola dei famosi, ma assistere ad una puntata in cui la gestione dei tempi e della scaletta è completamente sbagliata è troppo perfino per il reality di Canale 5. Alessia Marcuzzi, ...

Francesca Cipriani/ Video - attacco di panico : vero o tutta scena? Il web si schiera (Isola Dei Famosi 2018) : Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani è la grande protagonista dopo la prima puntata. L'attacco di panico fa discutere: vero o tutta scena? Karina Cascella attacca la mamma la difende.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 22:34:00 GMT)

GIUCAS CASELLA VS CRAIG WARWICK/ Andrà avanti il dualismo tra sensitivo e illusionista? (Isola Dei Famosi) : GIUCAS CASELLA contro CRAIG WARWICK, scoppia la lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 22:24:00 GMT)

L'Isola Dei famosi 2018 varia programmazione al martedì sera : da quando e perché : L'isola dei famosi 2018 è appena cominciata con un grande ritorno sul piccolo schermo della rete di Canale 5, avvenuto proprio ieri sera, in data lunedì 22 gennaio. Come in molti già sanno, la programmazione settimanale del reality show era stata fissata di lunedì sera ma, di recente, scopriamo che a breve vi sarà una piccola variazione in merito: L'isola dei famosi 2018 non sarà più trasmessa di lunedì ma la sua messa in onda slitterà al ...

Isola Dei Famosi - Chiara Nasti accende il reality : 'Sei un para...o' : Nel Bel Paese il nome Chiara è sinonimo di fashion blogger. Sulla scia di Chiara Ferragni, regina di Instagram, sono riuscite a farsi largo nel mondo dei social Chiara Biasi, fidanzata di Simone Zaza, e la napoletana Chiara Nasti. Quest’ultima è tra i protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Su Instagram ha raggiunto un milione e mezzo di follower e, nonostante la giovane età, ha già ottenuto risultati prestigiosi nell’ambito ...

Romanzo Famigliare viene sconfitto dall’Isola Dei Famosi : Ieri è l’ennesima battaglia a colpi di share tra le due rivali di sempre: Rai 1 e Canale 5. Nella serata di ieri la Rai ha mandato in onda, come di regola, il suo cavallo di battaglia che, puntata dopo puntata, ha conquistato tanti telespettatori: Romanzo Famigliare. La rete avversaria invece ha dato il via all’Isola dei Famosi, condotto dalla bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi. Buona la prima per l’Isola dei Famosi Ieri Canale 5 ha ...

Isola Dei Famosi 13 : Belen Rodriguez mostra il suo interesse con un gesto : Lunedì 22 gennaio è andata in onda la prima puntata dell'edizione vip dell'Isola dei Famosi. La conduttrice del talk show è l'energica Alessia Marcuzzi. L'inviato di quest'Isola è una persona amata e apprezzata tantissimo dal pubblico: Stefano De Martino. Il ballerino di amici si è tuffato in questa bellissima esperienza, mettendo in pausa Amici di Maria De Filippi. In molti hanno pensato che quest'esperienza possa far bene al napoletano per ...

Isola Dei Famosi - Giucas e Craig fanno pace ma tra Alessia Mancini e Chiara Nasti è guerra : Il primo day time dell'Isola dei Famosi, condotto (dignitosamente) da Stefano De Martino, ha svelato nuovi particolari su quanto successo tra i naufraghi che sono approdati a Cayos Cochinos già ...

'Isola Dei Famosi - due concorrenti hanno fatto l'amore'. Ecco chi sono : L'Isola dei Famosi di fa hot. Due naufraghi avrebbero tarscorso una romantica notte sulla spiaggia, lasciandosi andare alla passione. Come riporta il sito Blastingnews , si tratterebbe di due ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Primo flirt all'Isola Dei Famosi 2018 : per Nadia Rinaldi "gatta ci cova" : Primi avvicinamenti all'Isola dei Famosi tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto: è flirt tra i due naufraghi? Sfuma, per ora, il gossip su Bianca Atzei...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:33:00 GMT)

GIULIA CALCATERRA/ Le conseguenze fisiche dell'Isola Dei famosi sono alle spalle - ora è pronta per il Kenya : GIULIA CALCATERRA, in un post pubblicato su Instagram, svela le drastiche conseguenze subite dal suo corpo dopo l'Isola dei famosi: "Un anno dopo però..."(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:23:00 GMT)