Pattinaggio | europei | Kostner conquista la medaglia di bronzo

Europei Pattinaggio - bronzo per Kostner : 20.50 Undicesimo podio europeo per Carolina Kostner che, ai campionati di pattinaggio di figura di Mosca è medaglia di bronzo . La bolzanina conserva la posizione ottenuta nel corto nonostante una caduta e un altro errore nel libero.Oro alla 15enne Alina Zagitova (esordiente agli Europei ) con 238,24 davanti all' altra russa Evgenia Medvedeva con 232,86. Punteggio di Carolina 204,25. Confermate, quindi, le posizioni del corto di giovedì.Quarta ...

