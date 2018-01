Champions League | ko pesanti per Avellino e Venezia

Volley : Champions League - Lube si prende i tre punti con il Fenerbahce : IL TABELLINO- CUCINE Lube CIVITANOVA - Fenerbahce SK ISTANBUL 3-1 (25-22, 25-11, 21-25, 25-12) CUCINE Lube CIVITANOVA: Kovar 7, Sander 19, Christenson 5, Stankovic 14, Sokolov 14, Cester 13, ...

Basket - Champions League 2018 : sconfitte pericolose per Avellino e Venezia : Si avvicina a grandi passi la fine della stagione regolare della Champions League di Basket 2017-2018. Anche per questo, hanno un peso specifico importante, in negativo, i risultati ottenuti questa sera da Umana Reyer Venezia e Sidigas Avellino nei loro match valido per l’undicesimo turno dei quattordici in programma. Non è bastata la rimonta dell’Umana Reyer Venezia: il SIG Strasbourg ha vinto 70-67 davanti al pubblico di casa, ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova surclassa il Fenerbahce Istanbul! Juantorena in panca - Lube verso gli ottavi di finale : Civitanova ha sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-1 (25-22; 25-11; 21-25; 25-12) e ha così fatto un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia hanno infilato il secondo successo consecutivo nella massima competizione continentale e rafforzano il secondo posto in classifica alle spalle di Perugia. All’Eurosuole Forum, la Lube si è imposta con ...

LIVE/ Champions League : Sidigas Avellino-Zielona Gora in diretta : Renato Spiniello Torna la Basketball Champions League al PalaDelMauro, la Sidigas Avellino ospita in questa 11° giornata lo Stelmet Enea Zielona Gora (nome in italiano traducibile come Monteverde), ...

