Mouratoglou | Serena voleva una famiglia | ma ha ancora un conto aperto col

: Qualche problema di salute dopo il parto ha impedito a Serena Williams di allenarsi per due mesi. Secondo coach Mou… - Tennis_Ita : Qualche problema di salute dopo il parto ha impedito a Serena Williams di allenarsi per due mesi. Secondo coach Mou… -

Leggi la notizia su it.eurosport

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Ha lottato tantissimo per vincere Wimbledon, si è sacrificato per essere il numero 1 del mondo, ma ce l'ha fatta. Sono sicuro che Andy riuscirà a vincere un altro Slam. Non sarà facile, ma da quello ...