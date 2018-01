Calciomercato Parma | colpo clamoroso | ecco Ciciretti per l’attacco!

Calciomercato Parma - incontro con il Bologna : ecco di cosa si è parlato : CALCIOMERATO Parma – Il Parma è una delle squadre del campionato cadetto più attive sul mercato. I ducali hanno già messo a segno tre colpi di spessore: Da Cruz, Vacca e Gazzola. Il ds Faggiano però non vuole fermarsi. Per sostituire Nocciolini e il probabile partente Siligardi, i gialloblù stanno sondando varie piste. Questa mattina il direttore sportivo dei ducali ha avuto un incontro con il ds del Bologna, Riccardo Bigon, in un hotel ...

Calciomercato Serie B - ecco i botti : Foggia e Parma clamorose - Ternana scatenata - mosse di Avellino - Palermo e Brescia [FOTO] : 1/23 ...

Calciomercato Parma - Nocciolini al Pordenone. Lescano alla Sicula Leonzio : Parma - Due operazioni in uscita annunciate dal Parma , entrambe a titolo temporaneo. La prima è quella relativa a Manuel Nocciolini , che passa al Pordenone (con obbligo di riscatto in caso di ...

Calciomercato Sassuolo - Gazzola ceduto al Parma : Sassuolo - Marcello Gazzola , difensore classe 1985, si trasferisce dal Sassuolo al Parma a titolo definitivo. Il club crociato annuncia così il trasferimento: "La Società Parma Calcio 1913 comunica l'...

Calciomercato Parma - adesso è una squadra da primo posto : altri colpi clamorosi - l’11 da sogno [FOTO] : 1/14 Frattali (Foto LaPresse/Claudio Grassi) ...

Calciomercato Parma - Matri ad un passo - sogno Ciciretti ed il nome per la fascia : 1/19 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Calciomercato Parma - due nomi per il centrocampo : le ultime : Calciomercato Parma – Nonostante le ultime prestazioni non entusiasmanti il Parma sta disputando una stagione veramente importante, l’obiettivo per la squadra di D’Aversa è quella di conquistare la promozione nel campionato di Serie A. La dirigenza è attivissima sul mercato, un reparto che ha bisogno di innesti è sicuramente il centrocampo, due le soluzioni al vaglio. La prima porta a Bjarnason mentre secondo quanto riporta ...

Calciomercato Parma - via Nocciolini. Mora adesso è in pole : Parma - Singolare storia quella di Manuel Nocciolini : ieri a segno nel test contro il Livorno ma tra oggi e domani potrebbe lasciare il Parma per passare in serie C alla Samb. Sul fronte dei ...

Calciomercato Parma - D’Aversa fa un punto : importanti indicazioni su Calaiò : Calciomercato Parma – Al termine dell’amichevole vinta dal Parma contro il Livorno, il tecnico dei ducali, Roberto D’Aversa, ha parlato anche di mercato. importanti indicazioni su Calaiò: “Parlarne è inopportuno, la società sa quello che deve fare. Oggi non avendo neanche Gagliolo a disposizione ho voluto provare Ramos che poi è dovuto uscire per un infortunio ma che nel primo tempo ha fatto abbastanza bene. Se temo di ...

Calciomercato Parma - Bjarnason + Pazzini : si tenta il doppio grande colpo : 1/15 ...

Calciomercato Parma - Corapi al Trapani. Arriva Vacca dal Foggia : Parma - Due operazioni di mercato ufficializzate dal Parma : una in entrata, una in uscita. Per quanto riguarda gli arrivi, ecco a Collecchio Antonio Vacca , centrocampista classe 1990 che Arriva dal ...

Calciomercato Parma - i ducali si rifanno il look sulle fasce : chiusi altri due colpi! : Calciomercato Parma – Il Parma è sicuramente uno dei club di Serie B più attivi in questi primi giorni di mercato. Dopo aver messo a segno il colpo Da Cruz dal Novara e in attesa di Vacca dal Foggia, il club ducale nella giornata di oggi ha chiuso altre due importanti operazioni. Il ds gialloblù Daniele Faggiano ha raggiunto un accordo con il Pescara per il terzino sinistro Antonio Mazzotta, soffiato al Brescia che ha sperato fino ...

Calciomercato Parma - ufficiale l’arrivo dell’attaccante Da Cruz : Calciomercato Parma – “La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo di Alessio Da Cruz (Almere – Olanda, 18 gennaio 1997) dal Novara Calcio. Il giocatore, che ha firmato un contratto fino al 30.06.2022, in questa stagione ha già disputato 19 presenze in Serie B, mettendo a segno 5 reti”. Si tratta di un acquisto importante per D’Aversa, il Parma è in piena lotta per la promozione in Serie A e ...

Calciomercato Parma - asse con il Foggia : non solo Vacca-Scaglia - altro innesto per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma è in piena lotta per la promozione nel campionato di Serie A, la squadra di D’Aversa protagonista nel torneo cadetto nonostante qualche problema di troppo nelle ultime gare. La dirigenza è attivissima, asse caldissimo con il Foggia, nella giornata di domani verrà definito lo scambio tra Vacca e Scaglia ma non è l’unico movimento. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ possibile ...