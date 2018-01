LIVE Sci alpino | Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA | EPICA SOFIA GOGGIA! Vittoria

Diretta / Slalom Wengen streaming video e tv - ecatombe azzurra! Risultato LIVE (Coppa del mondo sci) : Diretta Slalom speciale Wengen, info streaming video e tv. La Coppa del mondo di sci maschile fa di nuovo tappa in Austria: è vittoria annunciata per Marcel Hirscher in questa domenica?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:16:00 GMT)

DIRETTA / Discesa Bad Kleinkirchheim streaming video e tv : tutte in pista! Risultato LIVE (Coppa mondo sci) : DIRETTA Discesa libera Bad Kleinkirchheim:info streaming e tv. La Coppa del mondo di sci torna alla Franz Klammer dopo 6 anni di assenza: ancora sorpesa Shiffrin?.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:57:00 GMT)

DIRETTA / Slalom Wengen streaming video e tv - Hirscher in testa! Risultato LIVE (Coppa del mondo sci) : DIRETTA Slalom speciale Wengen, info streaming video e tv. La Coppa del mondo di sci maschile fa di nuovo tappa in Austria: è vittoria annunciata per Marcel Hirscher in questa domenica?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:36:00 GMT)

Slalom Wengen streaming video e tv - tutti in pista! Risultato LIVE (Coppa del mondo sci) : Diretta Slalom speciale Wengen, info streaming video e tv. La Coppa del mondo fa di nuovo tappa in Austria: è vittoria annunciata per Hirscher?.

LIVE Sci alpino - Slalom Wengen 2018 in DIRETTA : Hirscher perfetto! Myhrer insegue - Moelgg e Gross ancora lontani. Razzoli per le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo la mitica discesa di ieri e la combinata di venerdì, si chiude il lungo weekend sulla Lauberhorn. Spazio alla prova tecnica con Marcel Hirscher che partirà con tutti i favori del pronostico: l’austriaco vuole l’ennesima vittoria ma se la dovrà vedere ancora una volta con Kristoffersen e Matt. ...

Diretta / Slalom Wengen streaming video e tv - tutti in pista! Risultato LIVE (Coppa del mondo sci) : Diretta Slalom speciale Wengen, info streaming video e tv. La Coppa del mondo di sci maschile fa di nuovo tappa in Austria: è vittoria annunciata per Marcel Hirscher in questa domenica?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:02:00 GMT)

Brescia Pistoia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (basket Serie A1) : diretta Brescia Pistoia: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge per la quindicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 08:15:00 GMT)

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : sci alpino - team sprint fondo - biathlon - short track. Vai Italia! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento. Si inizia alle ore 9.00 . Buon divertimento a ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia per il riscatto. Vonn - Gut e Weirather le avversarie da battere : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, Discesa dopo ...

LIVE Sci di fondo - Team Sprint Dresda in DIRETTA : Federico Pellegrino-Dietmar Noeckler - prove di Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di sci di fondo: il weekend dedicato alle Sprint a tecnica libera di Dresda si chiude oggi con la Team Sprint. Sarà questa la tecnica con la quale si assegneranno le medaglie olimpiche e dunque sarà davvero interessante assistere ad una sorta di prove generali alle quali parteciperanno anche i nostri vice campioni del mondo Dietmar Noeckler e Federico Pellegrino, reduce dal trionfo ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : sci alpino - team sprint fondo - biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una domenica da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...

Discesa Bad Kleinkirchheim/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato LIVE (Coppa del mondo sci donne) : diretta Discesa libera Bad Kleinkirchheim:info Streaming e tv. La Coppa del mondo di sci torna alla Franz Klammer dopo 6 anni di assenza: ancora sorpesa Shiffrin?.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 01:26:00 GMT)

Slalom speciale Wengen/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato LIVE (Coppa del mondo sci) : diretta Slalom speciale Wengen, info Streaming video e tv. La Coppa del mondo di sci maschile fa di nuovo tappa in Austria: è vittoria annunciata per Marcel Hirscher in questa domenica?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 00:38:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia per il riscatto. Vonn - Gut e Weirather le avversarie da battere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si torna a gareggiare in questa specialità dopo una lunga assenze, tutte le big puntano alla vittoria a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una gara appassionante e avvincente, molto combattuta e intensa. L’Italia si affida soprattutto a ...