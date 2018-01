Basket | Virtus Bologna-ReggioEmilia 85-75

Basket - Serie A 2018 : la Virtus Bologna vola alle Final Eight. Avellino sbanca Trento - Pesaro batte Sassari : La 15a giornata della Serie A di Basket si è aperta con i tre anticipi. È un turno decisivo perché decreterà le otto squadre che si giocheranno la Coppa Italia nella Final Eight in programma dal 15 al 18 febbraio a Firenze. La serata si è aperta al Pala Trento, con la sfida tra i padroni di casa e la Sidigas Avellino. Gli ospiti hanno vinto 83-94, mantenendo la vetta della classifica e centrando la prima testa di Serie alle Final Eight, da cui ...

Avellino Virtus Bologna/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Basket Lega A 14^ giornata) : diretta Avellino Virtus Bologna info Streaming video e tv, orario, risultato live. Si gioca in casa Sidigas per la 14^ giornata della Serie A di basket (oggi 7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 09:00:00 GMT)

Basket - torna in campo la Benacquista : ultima di andata in casa della Virtus Roma : Come seguire la partita Diretta streaming e aggiornamenti in tempo reale -La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNPTV Pass (servizio in abbonamento) di Lega Nazionale Pallacanestro e ...

Basket Serie A - domani al via la quattordicesima giornata : Avellino-Virtus Bologna il clou : Bologna, 6 gennaio 2018 – Si condenseranno quasi tutte domani le gare della penultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A Poste Mobile. Si comincia alle 12 con il lunch match del ...

Basket - Serie A 2018 : Brescia a Torino per scacciare la crisi. Milano vola a Pistoia - Avellino riceve la Virtus : È tempo della 14^ giornata della Serie A di Basket. La classifica è cambiata notevolmente nello scorso turno, con Brescia che è stata raggiunta in vetta da Milano e Avellino. In casa Leonessa c’è aria di crisi: sono tre le sconfitte nelle ultime quattro partite, due delle quali in casa; soprattutto, la prestazione messa in scesa nel Derby contro Cremona è stata davvero preoccupante in termini di intensità. L’allarme è già suonato: ...

DIRETTA/ Virtus Bologna Pistoia (risultato finale 75-67) info streaming video e tv : finita! (Basket Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza ed è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 22:28:00 GMT)

Diretta/ Virtus Bologna Pistoia (risultato live 57-55 - 30') info streaming video e tv : 4^ Q! (Basket Serie A1) : Diretta Virtus Bologna Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza ed è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 21:59:00 GMT)

DIRETTA/ Virtus Bologna Pistoia (risultato live 48-38 - 20') info streaming video e tv : 3^ Q! (Basket Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza ed è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 21:21:00 GMT)

Diretta/ Virtus Bologna Pistoia (risultato live 25-20 - 10') info streaming video e tv : 2^ Q! (Basket Serie A1) : Diretta Virtus Bologna Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza ed è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 21:06:00 GMT)

DIRETTA/ Virtus Bologna Pistoia (risultato live 0-0) info streaming video e tv : palla a due! (Basket Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza ed è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 20:19:00 GMT)

Virtus Bologna Pistoia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Virtus Bologna Pistoia: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza ed è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 08:57:00 GMT)

DIRETTA / Siena Virtus Roma (0-0) streaming video e tv - risultato live. Palla a due (Basket A2 - oggi) : DIRETTA Siena Virtus Roma info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, si respira storia al PalaEstra (oggi 29 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 20:05:00 GMT)

Siena Virtus Roma/ Info streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Basket A2 - oggi) : diretta Siena Virtus Roma Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, si respira storia al PalaEstra (oggi 29 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 08:12:00 GMT)

Basket - Serie A : super Gentile trascina la Virtus Bologna. Varese ko dopo un supplementare : Il Basket Day continua a regalare emozioni. dopo il successo di Milano al fotofinish sulla capolista Brescia, tocca alla Virtus Bologna espugnare il parquet di Varese 90-85 dopo un supplementare nella ...