Elezioni | Boldrini | “Di Maio dice che non farà mai accordo con me? Ha ragione | 5 stelle

Elezioni - l’annuncio di Laura Boldrini : “Il mio impegno continua con Liberi e Uguali” : “Ho seguito con interesse il tentativo di Pisapia di ricostruire il centro-sinistra in discontinuità; il tentativo è fallito, ne abbiamo preso atto ma ora abbiamo il dovere di fare di tutto per evitare la crescita dell’astensionismo nell’elettorato progressista. Sono convinta che Liberi e Uguali ne abbia la potenzialità. Per questo il mio viaggio continuerà con loro, anzi con libere e uguali. E saremo in tanti”. Lo ha ...

Forza Milano - così può far fuori Laura Boldrini. Lo scenario : nel giorno delle prossime Elezioni... : Per i votanti milanesi ci potrebbe essere quindi la ghiottissima occasione di archiviare la sua carriera politica per sempre. L'impresa però sarà più complicata del previsto, perché la presidenta ...

Elezioni - Boldrini : parlerò mie scelte politiche dopo la manovra : Roma, 12 dic. (askanews) - "Delle mie scelte politiche non parlerò in questa sede, sarebbe una sgrammaticatura e sarebbe improprio: qui svolgo un ruolo istituzionale, ho mantenuto questo profilo fino ...

Elezioni - Renzi : “Mai con Berlusconi. Grasso e Boldrini sono come Fini. Di Maio? L’incarico non lo dà il Sacro Blog” : Nessun governo con Forza Italia, i presidenti di Camera e Senato in campo come Irene Pivetti e Gianfranco Fini e la consueta battuta sul Movimento Cinque Stelle e il blog di Beppe Grillo. Matteo Renzi apre la campagna elettorale con una lunga intervista a Repubblica nel giorno del presidio antifascista a Como. Rivendica il “milione di posti di lavoro in più” grazie al Jobs Act, le battaglie sui diritti civili e definisce un ...

Elezioni - Laura Boldrini come Pisapia Perché rischia di restare a piedi : Laura Boldrini rischia, insieme a Giuliano Pisapia, di restare a piedi per prendere un “tram chiamato parlamento”. Se di Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, sono noti i tentennamenti, le indecisioni e una intelligenza politica che sembra più fare il verso ad una astuzia popolare Segui su affaritaliani.it

Boldrini : "Elezioni italiane a rischio fake news" : La presidente della Camera torna sul rapporto tra informazione e falsi: "Ho lanciato l'appello 'Basta bufale' e chiedo a tutti gli italiani di sottoscriverlo"

Fake news - la Boldrini : Elezioni sono a rischio : Il pericolo che le Fake news inquinino le prossime Elezioni politiche "esiste". Per questo Laura Boldrini rinnova ai cittadini l'appello a sottoscrivere l'invito "basta bufale" che intende consegnare "a tutti i leader politici perché ci sia una elezione libera dalle falsità e pulita". A margine della visita ai padiglioni di Maker faire alla Fiera di Roma, Laura Boldrini, incontrando ...

Elezioni - Boldrini sceglie dopo Manovra : 22.25 La presidente della Camera Boldrini renderà note le sue scelte relative alle Elezioni solo dopo che il Parlamento avrà votato la Legge di Bilancio. Lo precisa in una nota. "Sui quotidiani sono apparse supposizioni e presunte notizie sulla futura collocazione politica di Laura Boldrini", ma la presidente della Camera "fino alla conclusione dell'esame" della Manovra, "si atterrà esclusivamente ai suoi doveri istituzionali. Solo ...