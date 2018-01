Attenzione | L’italia sta per porre fine alle Erboristerie

Ginnastica - tutte le nuove seniores! La classe 2002 pronta al lancio : USA scoppiettanti - Russia promettente - Attenzione alla Cina. E l’Italia… : La stagione della Ginnastica artistica si avvia alla conclusione e si guarda già al 2018, anno in cui torneranno le gare a squadre e ai Mondiali si assegneranno i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (andranno alle Nazionali che saliranno sul podio nel team event). La classe 2002 è pronta per entrare tra le grandi e debuttare nelle competizioni che contano, sono tante le nuove ginnaste che vedremo all’opera tra le seniores, pronte a ...